Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Uyguna Tapu Fırsatı: 1 Aydan Az Süre Kaldı Acele Eden Kazanacak

Afyonkarahisar Emirdağ Milli Emlak Şefliği, Emirdağ ilçesi Davulga Kasabası ve Karacalar Köyü'nde bulunan toplam 15 arsa için 22 Ekim 2024 tarihinde ihale düzenleyecek. Konut imarlı bu arsaların büyüklükleri 663 metrekare ile 1.036 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Arsaların başlangıç fiyatları 352 bin TL ile 568 bin 500 TL arasında olup, geçici teminat bedelleri ise 70 bin 400 TL ile 113 bin 700 TL arasında belirlendi.