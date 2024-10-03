Milli Emlak'tan Merkezi Yerde Uyguna Tapu Fırsatı: 1 Aydan Az Süre Kaldı Acele Eden Kazanacak
Milli Emlak, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Afyonkarahisar ve Tekirdağ’da bulunan toplam 16 arsa, açık teklif usulüyle ihale yoluyla satışa çıkarılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Afyonkarahisar Emirdağ Milli Emlak Şefliği, Emirdağ ilçesi Davulga Kasabası ve Karacalar Köyü'nde bulunan toplam 15 arsa için 22 Ekim 2024 tarihinde ihale düzenleyecek. Konut imarlı bu arsaların büyüklükleri 663 metrekare ile 1.036 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Arsaların başlangıç fiyatları 352 bin TL ile 568 bin 500 TL arasında olup, geçici teminat bedelleri ise 70 bin 400 TL ile 113 bin 700 TL arasında belirlendi.
Tekirdağ’da ise Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan 314 metrekarelik bir arsa satışa sunulacak. Bu arsa için ihale 8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tekirdağ'daki arsanın tahmini satış bedeli 4 milyon 715 bin TL olarak belirlenmiş olup, geçici teminat bedeli ise 943 bin TL olarak açıklandı.
SATIŞ KOŞULLARI VE AVANTAJLAR
Satışa çıkarılan arsalar 5 yıl boyunca KDV'den muaf tutulacak. Ayrıca ödeme kolaylıkları sağlanacak ve en az 4'te 1'i peşin ödenmek koşuluyla kalan tutarlar 8 takside bölünebilecek.