Milli Emlak'tan Kelepir Fiyatına Arsa Satışı! 30 Bin Lirası Olan Tapuyu Alır

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Erzurum İspir’deki 100,17 m² yüzölçümüne sahip arsayı, 30.000 TL bedelle satışa çıkarıyor. Bu fırsat, özellikle dar gelirli vatandaşlar ve yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.