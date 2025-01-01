Milli Emlak'tan Kelepir Fiyatına Arsa Satışı! 30 Bin Lirası Olan Tapuyu Alır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde Hazine'ye ait taşınmazları satışa sunmaya devam ediyor. Bu kez, Erzurum İspir’deki arsa, 30.000 TL gibi cazip bir fiyatla yatırımcılara fırsat sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Erzurum İspir’deki 100,17 m² yüzölçümüne sahip arsayı, 30.000 TL bedelle satışa çıkarıyor. Bu fırsat, özellikle dar gelirli vatandaşlar ve yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.
İHALE DETAYLARI
Arsanın ihalesi 13 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. İhale, saat 10:20’de başlayacak ve Erzurum İspir'de gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların teminat bedeli olarak 6.020 TL yatırması gerekecek.
Tahmin Edilen İhale Bedeli: 30.100 TL
Teminat Bedeli: 6.020 TL
Yüzölçümü: 100,17 m²
İhale Tarihi: 13 Ocak 2025
İhale Saati: 10:20
İhale Yeri: Erzurum, İspir