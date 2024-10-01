Milli Emlak'tan KDV'den Muaf Tapu Fırsatı! 2 İlde Sudan Ucuza Satılacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bursa ve Muğla'da yer alan arsaların KDV'den muaf bir şekilde satışa çıkarılacağını duyurdu. Piyasa koşullarına göre oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araziler için vatandaşlar hem emlak vergisinden hem de KDV'den muaf tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yer alan ve KDV’den muaf olarak satışa çıkarılan arsa için belirlenen satış bedeli 865 bin TL oldu. Arsa için geçici teminat bedeli ise 216 bin 500 TL olarak açıklandı. 3.450 metrekarelik bu arazinin ihalesi 31 Ekim 2024 tarihinde saat 14:00'te Bursa’da gerçekleşecek.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan 966,04 metrekarelik arazi ise 180 bin TL bedelle satışa sunuluyor. Geçici teminat bedeli olarak 54 bin TL belirlenen arsanın ihalesi 25 Ekim 2024 tarihinde saat 09:45’te Muğla’da yapılacak.
Her iki arsa da Hazine mülkiyetinde olup, tamamen satışı planlanan arazilerin imar durumu "hayır" olarak belirtilmiş durumda. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurarak detaylı bilgilere ulaşabilirler.