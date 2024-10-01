Milli Emlak'tan KDV'den Muaf Tapu Fırsatı! 2 İlde Sudan Ucuza Satılacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yer alan ve KDV’den muaf olarak satışa çıkarılan arsa için belirlenen satış bedeli 865 bin TL oldu. Arsa için geçici teminat bedeli ise 216 bin 500 TL olarak açıklandı. 3.450 metrekarelik bu arazinin ihalesi 31 Ekim 2024 tarihinde saat 14:00'te Bursa’da gerçekleşecek.