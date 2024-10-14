Milli Emlak'tan Çok Konuşulacak Satış: 2 Bin Liraya Arsa, 10 Bin Liraya Arazi, 15 Bin Liraya Tarla
Ev sahibi olma hayali kuranlara müjdeli haber geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçe satışlarına başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dar gelirli vatandaşlara ve yatırımcılara yönelik düzenlenen Milli Emlak'ın kampanyasında, bazı taşınmazların fiyatları oldukça cazip seviyelerde. Milli Emlak, yaptığı son duyuruda, 2.885 TL’den başlayan arsa fiyatları, 10.773 TL’den başlayan araziler, 15.000 TL’den başlayan tarlalar ve 20.900 TL’den başlayan bağ ve bahçelerin satışa çıkarıldığını açıkladı.
İHALE USULÜYLE SATILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün, Hazine’ye ait taşınmazları uygun fiyatlarla satışa sunduğu kampanya büyük ilgi görüyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Türkiye’nin birçok farklı ilinde bulunan bu taşınmazlar, dar gelirli vatandaşların da erişebilmesi amacıyla geniş bir yelpazede sunuluyor. Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlarda, çeşitli taşınmazların uygun fiyatlarla ihale usulüyle satışa çıkacağı duyuruldu.
DETAYLI BİLGİYE NASIL ULAŞILIR?
Örnek olarak, Siirt’te 2.885 TL’ye bir arsa, Malatya’da 10.773 TL’ye bir arazi, Çorum’da 15.000 TL’ye bir tarla ve Kırşehir’de 20.900 TL’ye bağ-bahçe satışa çıkarılacak. Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ilanları inceleyerek detaylı bilgiye ulaşabiliyor.