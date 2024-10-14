Milli Emlak'tan Çok Konuşulacak Satış: 2 Bin Liraya Arsa, 10 Bin Liraya Arazi, 15 Bin Liraya Tarla

İHALE USULÜYLE SATILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün, Hazine’ye ait taşınmazları uygun fiyatlarla satışa sunduğu kampanya büyük ilgi görüyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Türkiye’nin birçok farklı ilinde bulunan bu taşınmazlar, dar gelirli vatandaşların da erişebilmesi amacıyla geniş bir yelpazede sunuluyor. Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlarda, çeşitli taşınmazların uygun fiyatlarla ihale usulüyle satışa çıkacağı duyuruldu.