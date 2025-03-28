Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak

Örneğin, Erzurum Tortum’da 200 metrekarelik bir arazi 20 bin TL’den satışa sunulurken, Amasya Suluova’da 640 metrekarelik bir tarla 35 bin TL’ye alıcı bekliyor. Bunun yanı sıra Bartın Ulus’ta 27 metrekarelik bir arazi 10 bin TL gibi düşük bir fiyatla satışta.