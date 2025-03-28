Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak

Yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde uygun fiyatlı arsa ve arazileri satışa sundu. 30 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan taşınmazlar, özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak - Resim: 1

Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlar arasında tarla, arsa ve çeşitli arazi türleri bulunuyor. Küçük yatırımcılara hitap eden bu ilanlar, düşük bütçeyle mülk sahibi olma imkânı tanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yer alan araziler, köye dönüş yapmak isteyenler için de cazip seçenekler sunuyor.

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Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak - Resim: 2

Örneğin, Erzurum Tortum’da 200 metrekarelik bir arazi 20 bin TL’den satışa sunulurken, Amasya Suluova’da 640 metrekarelik bir tarla 35 bin TL’ye alıcı bekliyor. Bunun yanı sıra Bartın Ulus’ta 27 metrekarelik bir arazi 10 bin TL gibi düşük bir fiyatla satışta.

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Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak - Resim: 3

FARKLI İLLERDE ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER

Milli Emlak’ın ilanlarında farklı büyüklüklerde ve fiyat aralıklarında birçok taşınmaz yer alıyor. İşte bazı dikkat çeken ilanlar:

Konya Altınekin – 5.605 metrekare tarla: 985 bin TL

Tekirdağ Şarköy – 1.491 metrekare arazi: 180 bin TL

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Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak - Resim: 4

Amasya Suluova – 8.125 metrekare tarla: 330 bin TL

Adana Kozan – 223 metrekare arazi: 49 bin TL

Kütahya Merkez – 24 metrekare arazi: 3 bin TL

Sivas İmranlı – 6.527 metrekare tarla: 480 bin TL

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Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak - Resim: 5

UYGUN FİYATLI ARSA VE TARLALAR ALTERNATİF YATIRIM ARACI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlar, düşük maliyetle yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Devlet güvencesiyle satılan bu taşınmazlar, ilerleyen yıllarda değer kazanma potansiyeli taşıyor.

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Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak - Resim: 6

İlgili ilanlara erişmek ve detaylı bilgi almak isteyenler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

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