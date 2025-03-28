Milli Emlak'tan Bomba Kampanya! 30 Bin Liraya Arsa Fırsatı, Erken Davranan Tapuyu Kapacak
Yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde uygun fiyatlı arsa ve arazileri satışa sundu. 30 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan taşınmazlar, özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanlar arasında tarla, arsa ve çeşitli arazi türleri bulunuyor. Küçük yatırımcılara hitap eden bu ilanlar, düşük bütçeyle mülk sahibi olma imkânı tanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yer alan araziler, köye dönüş yapmak isteyenler için de cazip seçenekler sunuyor.
Örneğin, Erzurum Tortum’da 200 metrekarelik bir arazi 20 bin TL’den satışa sunulurken, Amasya Suluova’da 640 metrekarelik bir tarla 35 bin TL’ye alıcı bekliyor. Bunun yanı sıra Bartın Ulus’ta 27 metrekarelik bir arazi 10 bin TL gibi düşük bir fiyatla satışta.
FARKLI İLLERDE ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER
Milli Emlak’ın ilanlarında farklı büyüklüklerde ve fiyat aralıklarında birçok taşınmaz yer alıyor. İşte bazı dikkat çeken ilanlar:
Konya Altınekin – 5.605 metrekare tarla: 985 bin TL
Tekirdağ Şarköy – 1.491 metrekare arazi: 180 bin TL
Amasya Suluova – 8.125 metrekare tarla: 330 bin TL
Adana Kozan – 223 metrekare arazi: 49 bin TL
Kütahya Merkez – 24 metrekare arazi: 3 bin TL
Sivas İmranlı – 6.527 metrekare tarla: 480 bin TL
UYGUN FİYATLI ARSA VE TARLALAR ALTERNATİF YATIRIM ARACI
Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlar, düşük maliyetle yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Devlet güvencesiyle satılan bu taşınmazlar, ilerleyen yıllarda değer kazanma potansiyeli taşıyor.
İlgili ilanlara erişmek ve detaylı bilgi almak isteyenler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini ziyaret edebilir.