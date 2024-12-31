Milli Emlak’tan 2025’in Kaçırılmayacak Fırsatı: 16 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak

Arsa ve tarla satın almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine uygun taşınmazları bulabilmek için Milli Emlak tarafından sunulan tapu fırsatlarını araştırmaya devam ediyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Milli Emlak’tan 2025’in Kaçırılmayacak Fırsatı: 16 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak - Resim: 1

Milli Emlak, Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, Çankırı ve Erzincan gibi pek çok şehirde arsa ve tarla satışlarını ihale yöntemiyle gerçekleştiriyor. Bu taşınmazlar, geniş fiyat aralıkları ve farklı büyüklükteki seçenekleriyle alıcıların ilgisini çekiyor. Her yıl yüzlerce taşınmazın satışa sunulduğu bu ihaleler, düşük bütçeli vatandaşlara da mülk sahibi olma fırsatı sunuyor.

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Milli Emlak’tan 2025’in Kaçırılmayacak Fırsatı: 16 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak - Resim: 2

TARIMSAL YATIRIMLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Milli Emlak satışları yalnızca bireysel alıcılar için değil, tarımsal yatırımlarla ilgilenen çiftçiler ve yatırımcılar için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Tarla alımları, özellikle kırsal bölgelerde tarıma dayalı gelir elde etmek isteyenler için dikkatle takip ediliyor. Uygun fiyatlı tarım arazileri, hem düşük maliyetle arazi sahibi olmayı hem de üretim potansiyeli sunan alanlara yatırım yapmayı mümkün kılıyor.

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Milli Emlak’tan 2025’in Kaçırılmayacak Fırsatı: 16 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak - Resim: 3

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Milli Emlak’ın satışa sunduğu taşınmazlar, açık ihale yöntemiyle alıcı buluyor. İhalelerde, alıcılar belirlenen fiyat aralıklarına göre teklif verebiliyor. Ancak ihaleye katılmadan önce taşınmazların büyüklüğünü, konumunu ve potansiyel faydalarını detaylı bir şekilde incelemek önem taşıyor.

YENİ FIRSATLAR VE UYGUN ÖDEME SEÇENEKLERİ

Emlak alım satımında ekonomik şartlar zaman zaman değişiklik gösterebilirken, Milli Emlak’ın düzenlediği ihaleler vatandaşlara sürekli yeni fırsatlar sunuyor. Düşük faizli kredi ve uygun ödeme seçenekleriyle bu taşınmazlara sahip olmak isteyenler için her geçen gün yeni imkânlar ortaya çıkıyor. Milli Emlak’ın duyurduğu ilanları yakından takip eden vatandaşlar, bütçelerine uygun ve yatırım potansiyeli yüksek taşınmazlara kolayca erişebiliyor.

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Milli Emlak’tan 2025’in Kaçırılmayacak Fırsatı: 16 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak - Resim: 4

ERZURUM VE ÇANKIRI’DA KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Milli Emlak, son olarak Çankırı ve Erzurum illerinde uygun fiyatlı kampanyasını duyurdu.

Çankırı’da sunulan fırsatın detaylarına bakıldığında, ihale bedeli 23,100 TL olarak belirlenirken, Erzurum’un İspir ilçesinde 16,200 liradan başlıyor.

İşte ayrıntılar:

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Milli Emlak’tan 2025’in Kaçırılmayacak Fırsatı: 16 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak - Resim: 5

ÇANKIRI

-Tahmin Edilen İhale Bedeli: 23,100 TL

-Teminat Bedeli: 6,930 TL

-Uygun Yüzölçümü: 55,04m2

-İhale Tarihi: 03.01.2025

İhale Yeri: Çankırı

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Milli Emlak’tan 2025’in Kaçırılmayacak Fırsatı: 16 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak - Resim: 6

ERZURUM-İSPİR

-Tahmin Edilen İhale Bedeli: 16,200

-Teminat Bedeli: 3,240 TL

-Uygun Yüzölçümü: 647,41m2

-İhale Tarihi: 13.01.2025

İhale Yeri: Erzurum-İspir

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