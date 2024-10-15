Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tokat ve Çorum illerinde uygun fiyatlarla arsa satışına hazırlanıyor. Arsa yatırımı yapmak isteyenlere büyük fırsatlar sunan Milli Emlak, arsaları KDV’den muaf ve %20 indirimle satışa sunacak. Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek ihalelerde avantajlı ödeme koşulları da sağlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Tokat Erbaa’da bulunan arsanın satış bedeli 13 bin TL olarak belirlendi. 25,51 metrekare büyüklüğündeki arsa için geçici teminat bedeli 2 bin 600 TL olarak açıklandı. İhale, 6 Kasım 2024 tarihinde saat 13:30’da Tokat’ta gerçekleştirilecek. Düşük maliyetli bir yatırım fırsatı arayanlar için bu ihale cazip bir seçenek sunuyor.
ÇORUM BAYAT'TA ARSA İHALESİ DETAYLARI
Çorum Bayat’ta yer alan arsanın tahmini satış bedeli ise 20 bin TL olarak açıklandı. 153,03 metrekarelik bu arsa için geçici teminat bedeli 4 bin TL olarak belirlendi. Satış ihalesi, 14 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00’da Çorum’da yapılacak. Bu arsa, yatırımcılar için uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.
İHALE BAŞVURU
Tokat Erbaa Arsa İhale Bilgileri:
Tahmini Bedel: 13.000 TL
Teminat Bedeli: 2.600 TL
Yüzölçümü: 25,51 m²
İhale Tarihi: 6 Kasım 2024
İhale Saati: 13:30
İhale Yeri: Tokat
İletişim: tokat.csb.gov.tr, Tel: (356) 214 3139 / 214 1008 / 214 1661-1662
Çorum Bayat Arsa İhale Bilgileri:
Tahmini Bedel: 20.000 TL
Teminat Bedeli: 4.000 TL
Yüzölçümü: 153,03 m²
İhale Tarihi: 14 Ekim 2024
İhale Saati: 10:00
İhale Yeri: Çorum
Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için belirtilen iletişim kanallarından yetkililere ulaşılabilir.