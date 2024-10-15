Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tokat ve Çorum illerinde uygun fiyatlarla arsa satışına hazırlanıyor. Arsa yatırımı yapmak isteyenlere büyük fırsatlar sunan Milli Emlak, arsaları KDV’den muaf ve %20 indirimle satışa sunacak. Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek ihalelerde avantajlı ödeme koşulları da sağlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak - Resim: 1

Tokat Erbaa’da bulunan arsanın satış bedeli 13 bin TL olarak belirlendi. 25,51 metrekare büyüklüğündeki arsa için geçici teminat bedeli 2 bin 600 TL olarak açıklandı. İhale, 6 Kasım 2024 tarihinde saat 13:30’da Tokat’ta gerçekleştirilecek. Düşük maliyetli bir yatırım fırsatı arayanlar için bu ihale cazip bir seçenek sunuyor.

1 3
Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak - Resim: 2

ÇORUM BAYAT'TA ARSA İHALESİ DETAYLARI

Çorum Bayat’ta yer alan arsanın tahmini satış bedeli ise 20 bin TL olarak açıklandı. 153,03 metrekarelik bu arsa için geçici teminat bedeli 4 bin TL olarak belirlendi. Satış ihalesi, 14 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00’da Çorum’da yapılacak. Bu arsa, yatırımcılar için uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.

2 3
Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak - Resim: 3

İHALE BAŞVURU

Tokat Erbaa Arsa İhale Bilgileri:

Tahmini Bedel: 13.000 TL
Teminat Bedeli: 2.600 TL
Yüzölçümü: 25,51 m²
İhale Tarihi: 6 Kasım 2024
İhale Saati: 13:30
İhale Yeri: Tokat
İletişim: tokat.csb.gov.tr, Tel: (356) 214 3139 / 214 1008 / 214 1661-1662
Çorum Bayat Arsa İhale Bilgileri:

Tahmini Bedel: 20.000 TL
Teminat Bedeli: 4.000 TL
Yüzölçümü: 153,03 m²
İhale Tarihi: 14 Ekim 2024
İhale Saati: 10:00
İhale Yeri: Çorum
Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için belirtilen iletişim kanallarından yetkililere ulaşılabilir.

3 3