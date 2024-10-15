Milli Emlak’tan 13 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Bu Arsalar Sudan Ucuza Satılacak

ÇORUM BAYAT'TA ARSA İHALESİ DETAYLARI

Çorum Bayat’ta yer alan arsanın tahmini satış bedeli ise 20 bin TL olarak açıklandı. 153,03 metrekarelik bu arsa için geçici teminat bedeli 4 bin TL olarak belirlendi. Satış ihalesi, 14 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00’da Çorum’da yapılacak. Bu arsa, yatırımcılar için uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.