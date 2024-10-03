Milli Emlak O İllerde Ucuza Tapu Fırsatını Duyurdu: KDV'den Muaf Tutulacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bursa ve Muğla'da KDV'den muaf arsa arazilerini satışa sundu. Bu arsalar, piyasa koşullarına göre oldukça uygun fiyatlarla alıcılarla buluşurken, vatandaşlar hem KDV hem de emlak vergisinden muaf tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan bir arsanın satış bedeli 865 bin TL olarak belirlenmiş olup, geçici teminat bedeli 216 bin 500 TL olarak açıklandı. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ise 966,04 metrekare büyüklüğündeki arsa, 180 bin TL satış bedeli ve 54 bin TL geçici teminat bedeliyle alıcılarını bekliyor.
Bu arazilerin KDV muafiyetiyle satışa sunulması, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak birçok kişi tarafından takip ediliyor. Uygun fiyatlar ve vergisel avantajlar, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
BURSA'DAKİ ARSAYA DAİR BİLGİLER
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺865.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli ₺216.250,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 3.450,00 metrekare
İhale Tarihi 31/10/2024
İhale Saati 14:00
İhale Yeri Bursa
İletişim Adresi Bursa CSB
Telefon (224) 773 00 94
Taşınmaz Bilgileri
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel H23a.16d/125/192
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 3.450,00 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 3.450,00 metrekare
MUĞLA'DAKİ ARSAYA DAİR BİLGİLER
Muğla Kavaklıdere’de yer alan arazi 180 bin TL bedelle satışa çıkarıldı. Arazinin satış ihalesi 25 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.
Tahmin Edilen İhale Bedeli 180.000,00 Türk Lirası
Teminat Bedeli 54.000,00 Türk Lirası
Uygun Yüzölçümü 966,04 metrekare
İhale Tarihi 25/10/2024
İhale Saati 09:45
İhale Yeri Muğla
İletişim Adresi Muğla CSB
Telefon (252) 592 77 78
Taşınmaz Bilgileri
Taşınmaz No ***********
Pafta/Ada/Parsel M20C21D2D3/102/14
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 966,04 metrekare
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 966,04 metrekare