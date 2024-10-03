Milli Emlak O İllerde Ucuza Tapu Fırsatını Duyurdu: KDV'den Muaf Tutulacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan bir arsanın satış bedeli 865 bin TL olarak belirlenmiş olup, geçici teminat bedeli 216 bin 500 TL olarak açıklandı. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ise 966,04 metrekare büyüklüğündeki arsa, 180 bin TL satış bedeli ve 54 bin TL geçici teminat bedeliyle alıcılarını bekliyor.

Bu arazilerin KDV muafiyetiyle satışa sunulması, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak birçok kişi tarafından takip ediliyor. Uygun fiyatlar ve vergisel avantajlar, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.