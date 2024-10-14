Milli Emlak Duyurdu: İstanbul'un Göbeğinde 930 Bin TL'ye Arsa Fırsatı
İstanbul'da konut fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları arsa yatırımlarına yönlendirdi. Milli Emlak arsa yatırımı yapanlara kaçırılmayacak fırsatı duyurdu. İstanbul'un göbeğindeki arsa 930 Bin TL'ye satılmaya başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut edinmenin zorlaşması, birçok kişinin arsa arayışına girmesine sebep oldu. Ancak bu talep, uygun fiyatlı arsa bulmayı zorlaştırırken, arsa fiyatlarının da artmasına yol açtı.
Bununla birlikte, binlerce yatırımcı, devlet ihaleleri aracılığıyla arsa edinme fırsatlarını değerlendirmeye başladı. Bu bağlamda, Milli Emlak’ın düzenlediği arsa satış ihaleleri büyük ilgi görüyor. Türkiye genelindeki hazine arazileri satışa sunulurken, İstanbul’da da dikkat çekici bir ihale duyurusu yapıldı.
Özellikle, İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan imar izinli üç arsa, Milli Emlak’ın resmi web sitesinde yer aldı. Bu arsaların fiyatları, yatırımcılar için oldukça cazip görünmekte. Artan talep ve fiyatlar karşısında, uygun arsa bulma çabaları hız kazandı.