Milli Emlak Duyurdu: İstanbul'da 1 Milyonun Altında Arsalar Satışa Çıktı! KDV'den Muaf Olacaklar

ŞİLE'DE KAÇIRILMAYACAK ARSA FIRSATI

Milli Emlak, Türkiye genelinde Hazine’ye ait arsaların satış ihalelerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da yeni arsa satışları için duyuru yapan kurum, özellikle Şile'de yer alan ve 1 milyon liranın altında fiyatlandırılan 3 adet arsayı satışa sundu. İmar iznine sahip bu arsalar, yatırımcılar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor. Milli Emlak’ın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlar, İstanbul’daki arsa yatırım fırsatlarını takip eden yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.