Milli Emlak Duyurdu: İstanbul'da 1 Milyonun Altında Arsalar Satışa Çıktı! KDV'den Muaf Olacaklar
İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış, yatırımcıları arsa yatırımlarına yönlendirdi. Konut fiyatlarına erişimde zorluk yaşayan birçok yatırımcı, çözümü arsa alımında buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemlerde arsa talebinin artması, bu alandaki fiyatların da yükselmesine neden oldu. Özellikle Milli Emlak tarafından düzenlenen arsa satış ihaleleri, yatırımcıların radarına girdi. İstanbul'da yer alan uygun fiyatlı arsa seçenekleri, büyük yatırım fırsatları sunuyor.
ŞİLE'DE KAÇIRILMAYACAK ARSA FIRSATI
Milli Emlak, Türkiye genelinde Hazine’ye ait arsaların satış ihalelerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da yeni arsa satışları için duyuru yapan kurum, özellikle Şile'de yer alan ve 1 milyon liranın altında fiyatlandırılan 3 adet arsayı satışa sundu. İmar iznine sahip bu arsalar, yatırımcılar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor. Milli Emlak’ın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlar, İstanbul’daki arsa yatırım fırsatlarını takip eden yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ OLDU
Konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, devlet tarafından düzenlenen arsa satış ihaleleri büyük ilgi görmeye başladı. İstanbul’daki arsaların giderek daha fazla talep görmesi, yatırımcıların devlet ihalelerine yönelmesine yol açtı. Milli Emlak, bu kapsamda İstanbul ve diğer illerdeki Hazine’ye ait arsaların satışına devam ederken, Şile’deki uygun fiyatlı arsalar yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.
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