Milli Emlak Düğmeye Bastı: Sudan Ucuza Konut ve Arsa Satışı Başladı
Milli Emlak, uygun fiyatlı konut alanı ve arsa satışlarına bir yenisini daha ekledi. 365 bin liradan başlayan fiyatla konut alanı ilanları duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi taşınmazları satışa sunmaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra pek çok farklı ilde dar gelirli vatandaşlara hitap edebilecek fiyatlarla taşınmazlar ihale usulüyle alıcı buluyor.
365 BİN TL’YE KONUT ALANLARI SATIŞA ÇIKTI
Son yayımlanan ilanlara göre, 365 bin TL’den başlayan ihale bedeliyle konut alanları dikkat çekiyor. Özellikle Van İpekyolu’nda bulunan ve 91,10 metrekare büyüklüğünde bir konut alanı, 365 bin TL tahmini ihale bedeliyle satışa çıkacak. Bu taşınmaz için belirlenen teminat bedeli ise 91 bin 250 TL olarak açıklandı. İhale, 28 Kasım 2024 tarihinde saat 09:30’da gerçekleştirilecek.
İHALE YOLUYLA SATILACAK
Milli Emlak’ın ilanlarında sadece konut alanları değil, çeşitli şehirlerde birçok arsa ve arazi de satış listesinde yer alıyor. 365 bin TL ve 400 bin TL başlangıç fiyatlarıyla ihale edilecek taşınmazlar, yatırımcıların ilgisini çekiyor.
DAR GELİRLİYE UYGUN
Milli Emlak’ın bu tür taşınmaz ilanları, uygun fiyatlı seçenekleriyle dar gelirli vatandaşlar için bir fırsat sunuyor. Konut alanlarından tarlalara kadar geniş bir yelpazede taşınmaz alımlarını mümkün kılan bu sistem, binlerce insanın dikkatini çekiyor.
ARSA ALMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Arsa almayı düşünen vatandaşlar, Milli Emlak’ın ihale ilanlarını yakından takip ediyor. Yayınlanan ilanlarda, 365 bin TL’den başlayan fiyatların yanı sıra, farklı bütçelere hitap eden seçenekler de mevcut. Bu taşınmazlar, yatırım fırsatı arayanlar için cazip seçenekler arasında yer alıyor.
İhalelerle ilgili detaylı bilgilere Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve ilginizi çeken taşınmazlar için başvuru sürecini inceleyebilirsiniz.