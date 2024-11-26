Milli Emlak Düğmeye Bastı: Sudan Ucuza Konut ve Arsa Satışı Başladı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi taşınmazları satışa sunmaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra pek çok farklı ilde dar gelirli vatandaşlara hitap edebilecek fiyatlarla taşınmazlar ihale usulüyle alıcı buluyor.

365 BİN TL’YE KONUT ALANLARI SATIŞA ÇIKTI

Son yayımlanan ilanlara göre, 365 bin TL’den başlayan ihale bedeliyle konut alanları dikkat çekiyor. Özellikle Van İpekyolu’nda bulunan ve 91,10 metrekare büyüklüğünde bir konut alanı, 365 bin TL tahmini ihale bedeliyle satışa çıkacak. Bu taşınmaz için belirlenen teminat bedeli ise 91 bin 250 TL olarak açıklandı. İhale, 28 Kasım 2024 tarihinde saat 09:30’da gerçekleştirilecek.