Milli Emlak 6 Bin Liraya Arsa Satışını Duyurdu: Sudan Ucuza Tapu Fırsatı İçin Son 24 Saat!
Ucuz arsa sahibi olma hayalini kuranlar için müjde! Milli Emlak, Kasım 2024 itibariyle, 6.000 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satışına başladı. Uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! İşte başvuru tarihleri ve detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak, Kasım 2024’te yeni arsa ilanlarını duyurdu ve konut imarlı arsaların fiyatları 6.000 TL’den başlıyor. Bu arsalar, Milli Emlak’ın ihale usulüyle satılıyor. Bu nedenle, arsa almak isteyen vatandaşların öncelikle ihaleye katılmaları gerekiyor. Peki, başvuru tarihleri ne zaman? İşte Milli Emlak ucuz arsa kampanyası hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…
6 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Ülkemizde arsa ve konut fiyatları her geçen gün yükseliyor ve bu durum, ev ve arsa sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ancak Milli Emlak, hem ucuz arsa hem de konut satışı ile vatandaşlarımıza önemli bir fırsat sunuyor. Kasım 2024’te, 6.000 TL’den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı sunuluyor. Konut imarlı arsaların satışına başlandı ve ihaleye katılmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor.
MİLLİ EMLAK’TAN ARSA ALMA ADIMLARI
Milli Emlak, arsa satışlarını ihale usulüyle gerçekleştiriyor. Bu nedenle, arsa almak isteyenlerin Milli Emlak’ın resmi internet sitesinden veya bulundukları il ve ilçelerdeki Milli Emlak müdürlüklerinden başvuru detaylarını öğrenmeleri gerekmektedir. Başvuru için kimlik belgesi, başvuru formu ve diğer gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Milli Emlak, TOKİ gibi belirli bir teminat bedeliyle arsa satışı yapmaktadır. İhale süreci açık ihale usulüyle yapılmaktadır ve teklif vererek arsayı almak mümkündür.
SUDAN UCUZA TAPU FIRSATI DUYURULDU
Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar, genellikle hazine arazilerinden oluşmaktadır. Bu tür arsalar, başlangıçta imara açılmamış olsa da, ilerleyen dönemlerde imara açılma potansiyeline sahip olup zaman içinde değer kazanabilmektedir. Örneğin, Milli Emlak Trabzon’un Maçka ilçesinde 128 metrekare büyüklüğünde bir arsayı 18.750 TL’den satışa sunuyor. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için bu arsalar, oldukça uygun fiyatlarla kar elde etme imkanı sunuyor.
Milli Emlak’ın ucuz arsa satışıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak ve satışa sunulan arsalar hakkında detayları öğrenmek için Milli Emlak’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
KASIM 2024 UCUZ ARSA SATIŞI SON BAŞVURU TARİHLERİ
Kasım 2024 için ilan edilen ucuz arsa satışlarında başvuru tarihleri hızla yaklaşmaktadır. İşte bazı ihale tarihlerinin listesi:
Gümüşhane Kelkit’teki arsalar: 25 Kasım 2024
Malatya Yazıhan’daki arsa: 27 Kasım 2024
Trabzon Maçka’daki arsa: 29 Kasım 2024