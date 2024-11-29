Milli Emlak 6 Bin Liraya Arsa Satışını Duyurdu: Sudan Ucuza Tapu Fırsatı İçin Son 24 Saat!

Milli Emlak, Kasım 2024’te yeni arsa ilanlarını duyurdu ve konut imarlı arsaların fiyatları 6.000 TL’den başlıyor. Bu arsalar, Milli Emlak’ın ihale usulüyle satılıyor. Bu nedenle, arsa almak isteyen vatandaşların öncelikle ihaleye katılmaları gerekiyor. Peki, başvuru tarihleri ne zaman? İşte Milli Emlak ucuz arsa kampanyası hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

6 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!

Ülkemizde arsa ve konut fiyatları her geçen gün yükseliyor ve bu durum, ev ve arsa sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ancak Milli Emlak, hem ucuz arsa hem de konut satışı ile vatandaşlarımıza önemli bir fırsat sunuyor. Kasım 2024’te, 6.000 TL’den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı sunuluyor. Konut imarlı arsaların satışına başlandı ve ihaleye katılmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor.