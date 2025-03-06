Milli Emlak 2 İldeki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor! 51 Bin Liradan Başlayan Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu
Milli Emlak Dairesi, Kocaeli'nin sekiz farklı ilçesinde yer alan onlarca taşınmazı satışa ve kiralamaya sunuyor. İhale usulüyle gerçekleştirilecek satış ve kiralama işlemi, Kocaeli Valiliği Kompleksi'nde 25 Mart 2025 tarihinde yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa çıkarılan ve kiralanacak taşınmazlar, İzmit, Karamürsel, Başiskele, Darıca, Körfez, Gebze, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde bulunuyor. Milli Emlak, bölgede bulunan arsaların değerlendirilmesi amacıyla hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
ELAZIĞ'DA 9 TAŞINMAZ SATIŞTA, 1 TAŞINMAZ KİRALAMADA
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Elazığ'da da önemli bir taşınmaz satış ve kiralama ihalesi gerçekleştirecek. 18 Mart 2025 Salı günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ihale ile toplamda 9 adet taşınmaz satışa çıkarılırken, 1 adet taşınmaz kiraya verilecek.
Satışa sunulan taşınmazlar için belirlenen en düşük muhammen bedel 106 bin 750 TL olurken, en yüksek bedel ise 27 milyon 71 bin TL olarak belirlendi.
SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR VE MUHAMMEN BEDELLER
Sinan Köyü - 134 ada 3 parsel, 5.937 m² alan, 2.100.000 TL
Arındık Köyü - 109 ada 106 parsel, 2.410 m² alan, 723.250 TL
Akçakiraz Beldesi - 349 ada 3 parsel, 638 m² alan, 1.213.000 TL
Kurtdere Köyü - 143 ada 11 parsel, 535 m² alan, 112.400 TL
Kurtdere Köyü - 143 ada 15 parsel, 183 m² alan, 38.600 TL
Zafran Mahallesi - 4892 ada 2 parsel, 5.136 m² alan, 27.071.000 TL
Beşik Köyü - 115 ada 13 parsel, 7.971 m² alan, 2.000.000 TL
Sarayatik Mahallesi - 131 ada 46 parsel, 163 m² alan, 106.750 TL
Sarayatik Mahallesi - 1 ada 126 parsel, 168 m² alan, 2.460.000 TL
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ
Korucu Köyü - 191 ada 7 parsel, 20.690 m² alan, 51.450 TL