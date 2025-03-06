Milli Emlak 2 İldeki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor! 51 Bin Liradan Başlayan Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu

Milli Emlak Dairesi, Kocaeli'nin sekiz farklı ilçesinde yer alan onlarca taşınmazı satışa ve kiralamaya sunuyor. İhale usulüyle gerçekleştirilecek satış ve kiralama işlemi, Kocaeli Valiliği Kompleksi'nde 25 Mart 2025 tarihinde yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Yatırım Konut
Milli Emlak 2 İldeki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor! 51 Bin Liradan Başlayan Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu - Resim: 1

Satışa çıkarılan ve kiralanacak taşınmazlar, İzmit, Karamürsel, Başiskele, Darıca, Körfez, Gebze, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde bulunuyor. Milli Emlak, bölgede bulunan arsaların değerlendirilmesi amacıyla hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

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Milli Emlak 2 İldeki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor! 51 Bin Liradan Başlayan Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu - Resim: 2

ELAZIĞ'DA 9 TAŞINMAZ SATIŞTA, 1 TAŞINMAZ KİRALAMADA

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Elazığ'da da önemli bir taşınmaz satış ve kiralama ihalesi gerçekleştirecek. 18 Mart 2025 Salı günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ihale ile toplamda 9 adet taşınmaz satışa çıkarılırken, 1 adet taşınmaz kiraya verilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar için belirlenen en düşük muhammen bedel 106 bin 750 TL olurken, en yüksek bedel ise 27 milyon 71 bin TL olarak belirlendi.

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Milli Emlak 2 İldeki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor! 51 Bin Liradan Başlayan Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu - Resim: 3

SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR VE MUHAMMEN BEDELLER

Sinan Köyü - 134 ada 3 parsel, 5.937 m² alan, 2.100.000 TL

Arındık Köyü - 109 ada 106 parsel, 2.410 m² alan, 723.250 TL

Akçakiraz Beldesi - 349 ada 3 parsel, 638 m² alan, 1.213.000 TL

Kurtdere Köyü - 143 ada 11 parsel, 535 m² alan, 112.400 TL

Kurtdere Köyü - 143 ada 15 parsel, 183 m² alan, 38.600 TL

Zafran Mahallesi - 4892 ada 2 parsel, 5.136 m² alan, 27.071.000 TL

Beşik Köyü - 115 ada 13 parsel, 7.971 m² alan, 2.000.000 TL

Sarayatik Mahallesi - 131 ada 46 parsel, 163 m² alan, 106.750 TL

Sarayatik Mahallesi - 1 ada 126 parsel, 168 m² alan, 2.460.000 TL

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Milli Emlak 2 İldeki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor! 51 Bin Liradan Başlayan Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu - Resim: 4

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

Korucu Köyü - 191 ada 7 parsel, 20.690 m² alan, 51.450 TL

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