Milli Emlak 2 İldeki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor! 51 Bin Liradan Başlayan Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu

ELAZIĞ'DA 9 TAŞINMAZ SATIŞTA, 1 TAŞINMAZ KİRALAMADA

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Elazığ'da da önemli bir taşınmaz satış ve kiralama ihalesi gerçekleştirecek. 18 Mart 2025 Salı günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ihale ile toplamda 9 adet taşınmaz satışa çıkarılırken, 1 adet taşınmaz kiraya verilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar için belirlenen en düşük muhammen bedel 106 bin 750 TL olurken, en yüksek bedel ise 27 milyon 71 bin TL olarak belirlendi.