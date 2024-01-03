Milletvekillerinin zamlı maaşları 200 bin TL'yi geçti

Emekli olan ve de görevini sürdüren vekillerin yeni zamlı maaşı 230 bin TL oldu. Asgari ücret ve emekli maaşlarının açlık sınırında ve altında olduğu Türkiye'de milletvekillerinin maaşları tartışma konusu oluyor. Meclis lokantasındaki yemeklerin ucuzluğu da sıklıkla gündeme geliyor.

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Milletvekillerinin zamlı maaşları 200 bin TL'yi geçti

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Milletvekillerinin de yeni zamlı maaşı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49.25 oldu.

Mecliste hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı.

Mevcutta görevini sürdüren 300 vekil ve emekli olan vekillerin zamla birlikte maaşı 230 bin TL'ye çıktı.

MECLİS LOKANTASI TARTIŞMA KONUSU

Asgari ücret ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalan Türkiye'de milletvekillerinin aldığı maaş ortalama olarak asgari ücretin 10 katı...
Milletvekillerinin yemek yediği Meclis Lokantası da ucuzluğuyla ülke gündemine geliyor.
Geçen sene Meclis'ten paylaşılan adisyonlarda görülen yemeklerin fiyatları vatandaşların tepkisini çekmişti.
Milletvekillerinin zamlı maaşları 200 bin TL'yi geçti - Resim : 1
26 Ocak 2023 tarihine ait adisyona göre; Meclis'te bir tavuk şiş 27 TL, ızgara köfte ise 55 TL idi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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