Meyvelerin Prensesi Olarak Biliniyor: Tanesi 550 TL'den Satılıyor

Alanya'da yetişen ve tanesi 550 TL'ye satılan egzotik meyve mangosteen, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Meyvelerin Prensesi olarak da adlandırılan mangosteen, Güneydoğu Asya kökenli olup, ülkemizde de yetiştirilmeye başlandı. Mor kabuğu ve beyaz etiyle oldukça çekici bir görünüme sahip olan bu meyve, aslında bir sağlık deposu.