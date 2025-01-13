Meyve ve Sebzelerin Lağım Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı: Uzman İsim Skandalı Duyurdu

MEYVE VE SEBZELER KANALİZASYON SUYUYLA YETİŞİYOR

Sarı, Uludağ eteklerinden doğup içme suyu kalitesinde olan Nilüfer Çayı’nın, Bursa kent merkezinden geçerken sanayi ve evsel atıklarla kirlenerek bir kanalizasyona dönüştüğünü vurguladı. Bu kirlilik nedeniyle çayın, çözünmüş oksijen miktarının tehlikeli seviyelere düştüğünü belirten Sarı, “Uludağ eteklerinde 16 mg/l olan çözünmüş oksijen miktarı, çayın Bursa kent merkezinden çıkışında 0,14 mg/l’ye kadar düşüyor. Bu, suyun artık kullanım kalitesini tamamen yitirdiğini gösteriyor” dedi.

Bölgedeki pek çok çiftçinin bu kirli suyu tarım arazilerinde sulama için kullandığını ifade eden Sarı, “Bu durum, meyve ve sebzelerin kanalizasyon suyuyla yetişmesine yol açıyor. Nihayetinde bu ürünler, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.