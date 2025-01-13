Meyve ve Sebzelerin Lağım Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı: Uzman İsim Skandalı Duyurdu
Çevre kirliliğine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bölgedeki pek çok çiftçinin kirli suyu tarım arazilerinde sulama için kullandığını belirtti. Sarı, “Bu durum, meyve ve sebzelerin kanalizasyon suyuyla yetişmesine yol açıyor." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Nilüfer Çayı, sanayi atıkları ve evsel kirlilik nedeniyle adeta bir zehir kanalına dönüşmüş durumda. Çevre kirliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu durumun hem Marmara Denizi’ni hem de vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini belirtti.
Türkiye, son dönemde art arda ortaya çıkan gıda skandallarıyla sarsılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi gündemdeki yerini korurken, ihracat sırasında zehirli atık tespit edilerek geri çevrilen meyve ve sebzeler de halkta endişe yaratıyor. Bu tartışmaların ortasında yer alan Prof. Dr. Sarı, Nilüfer Çayı’nın durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
MEYVE VE SEBZELER KANALİZASYON SUYUYLA YETİŞİYOR
Sarı, Uludağ eteklerinden doğup içme suyu kalitesinde olan Nilüfer Çayı’nın, Bursa kent merkezinden geçerken sanayi ve evsel atıklarla kirlenerek bir kanalizasyona dönüştüğünü vurguladı. Bu kirlilik nedeniyle çayın, çözünmüş oksijen miktarının tehlikeli seviyelere düştüğünü belirten Sarı, “Uludağ eteklerinde 16 mg/l olan çözünmüş oksijen miktarı, çayın Bursa kent merkezinden çıkışında 0,14 mg/l’ye kadar düşüyor. Bu, suyun artık kullanım kalitesini tamamen yitirdiğini gösteriyor” dedi.
Bölgedeki pek çok çiftçinin bu kirli suyu tarım arazilerinde sulama için kullandığını ifade eden Sarı, “Bu durum, meyve ve sebzelerin kanalizasyon suyuyla yetişmesine yol açıyor. Nihayetinde bu ürünler, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.
MÜSİLAJ SORUNU
Nilüfer Çayı’nın Marmara Denizi’ne taşıdığı kirliliğin müsilaj sorununu da tetiklediğini ifade eden Prof. Dr. Sarı, yetkililere çağrıda bulundu. “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler ve belediyelere yönelik uyarılar önemli. Ancak atık yönetimi etkin şekilde uygulanmadıkça Marmara Denizi müsilajdan kurtulamayacak” dedi.
Nilüfer Çayı üzerinde yaptığı kapsamlı ölçüm ve incelemeleri rapor haline getirdiğini açıklayan Sarı, çözüm için ilgili kurumların acil adımlar atması gerektiğini belirtti. Çayın temizlenmesi hem Marmara Denizi’nin hem de halk sağlığının korunması için hayati önem taşıyor.