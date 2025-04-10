Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor

Erzincanlı tespih ustası Mehmet Aydın, Brezilya’da yetişen kuka meyvesini işleyerek el yapımı, antibakteriyel tespihler üretiyor. Yurt dışında da yoğun ilgi gören bu özel tespihlerin tanesi 100 bin TL'ye satılıyor.

Kaynak: İHA

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Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor - Resim: 1

Erzincan’da el emeğiyle tespih işleyen Mehmet Aydın, Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesini özenle işleyerek sanata dönüştürüyor. Yıllar önce hobi olarak başladığı el sanatları serüveni, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gören özel tespihlere dönüşmüş durumda.

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Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor - Resim: 2

SABIRLA TEK TEK İŞLENİYOR, SANATA DÖNÜŞÜYOR

Erzincan merkezde tek başına tespih işlemeciliğini sürdüren Mehmet Aydın, kuka meyvesini ince işçilikle işleyip değerli taşlarla süsleyerek her biri benzersiz tespihler üretiyor.

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Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor - Resim: 3

10 yıl önce başladığı bu zanaatı bir tutkuya dönüştüren Aydın, "Tespih sanatı sevgi, sabır ve detaylara verilen önemle ortaya çıkıyor" diyor. Her biri titizlikle hazırlanan renkli tespihler, estetik görünümleriyle göz kamaştırıyor.

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Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor - Resim: 4

BREZİLYA'DA ÖZEL BİR AĞAÇTA YETİŞİYOR

Aydın’ın tercih ettiği kuka meyvesi, Brezilya’da yetişen özel bir ağacın doğal ürünü. Antibakteriyel özelliğiyle de bilinen bu meyve, geçmişte Osmanlı hekimleri tarafından da kullanılmış. Aydın, bu özelliği nedeniyle kuka ağacını tercih ettiğini belirtiyor.

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Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor - Resim: 5

AVRUPA'DAN SİPARİŞ YAĞIYOR

Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderen Aydın, Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler ile tespih koleksiyoncularından yoğun talep aldığını söylüyor.

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Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor - Resim: 6

Her biri el işçiliğiyle yapılan bu tespihler, aynı zamanda kültürel bir değeri de yansıtıyor.

Sadece kuka ile sınırlı kalmayan Aydın, kehribar, Oltu taşı ve gümüş gibi malzemelerle de tespihler üretiyor.

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Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor - Resim: 7

TANESİ 100 BİN TL'YE SATILIYOR

Ürünlerinin fiyatı 3 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Aydın, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve koleksiyon değeri taşıyan, çektikçe renk değiştiren tespihlerin ise 100 bin liraya kadar alıcı bulduğunu dile getiriyor.

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