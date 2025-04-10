Meyve Çekirdeğinden Yapılıyor, Tanesi 100 Bin TL'ye Satılıyor: Bir Avuç Kadar Ama Değeri Altınla Yarışıyor
Erzincanlı tespih ustası Mehmet Aydın, Brezilya’da yetişen kuka meyvesini işleyerek el yapımı, antibakteriyel tespihler üretiyor. Yurt dışında da yoğun ilgi gören bu özel tespihlerin tanesi 100 bin TL'ye satılıyor.
Kaynak: İHA
Erzincan’da el emeğiyle tespih işleyen Mehmet Aydın, Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesini özenle işleyerek sanata dönüştürüyor. Yıllar önce hobi olarak başladığı el sanatları serüveni, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gören özel tespihlere dönüşmüş durumda.
SABIRLA TEK TEK İŞLENİYOR, SANATA DÖNÜŞÜYOR
Erzincan merkezde tek başına tespih işlemeciliğini sürdüren Mehmet Aydın, kuka meyvesini ince işçilikle işleyip değerli taşlarla süsleyerek her biri benzersiz tespihler üretiyor.
10 yıl önce başladığı bu zanaatı bir tutkuya dönüştüren Aydın, "Tespih sanatı sevgi, sabır ve detaylara verilen önemle ortaya çıkıyor" diyor. Her biri titizlikle hazırlanan renkli tespihler, estetik görünümleriyle göz kamaştırıyor.
BREZİLYA'DA ÖZEL BİR AĞAÇTA YETİŞİYOR
Aydın’ın tercih ettiği kuka meyvesi, Brezilya’da yetişen özel bir ağacın doğal ürünü. Antibakteriyel özelliğiyle de bilinen bu meyve, geçmişte Osmanlı hekimleri tarafından da kullanılmış. Aydın, bu özelliği nedeniyle kuka ağacını tercih ettiğini belirtiyor.
AVRUPA'DAN SİPARİŞ YAĞIYOR
Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderen Aydın, Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler ile tespih koleksiyoncularından yoğun talep aldığını söylüyor.
Her biri el işçiliğiyle yapılan bu tespihler, aynı zamanda kültürel bir değeri de yansıtıyor.
Sadece kuka ile sınırlı kalmayan Aydın, kehribar, Oltu taşı ve gümüş gibi malzemelerle de tespihler üretiyor.
TANESİ 100 BİN TL'YE SATILIYOR
Ürünlerinin fiyatı 3 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Aydın, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve koleksiyon değeri taşıyan, çektikçe renk değiştiren tespihlerin ise 100 bin liraya kadar alıcı bulduğunu dile getiriyor.