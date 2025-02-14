Mevsimi Gelmeden İlk Hasat Yapıldı! Kilosu Çeyrek Altını Solladı, Tam 8 Bin Lira

ERKEN HASAT BAŞLADI

Seranın sahibi Mustafa Yılmaz, 1 dönümlük alanda 3 yıldır örtü altı üretim yaptığını belirtti. Yılmaz, "Seramızda ORKÖY’den yüzde 20’si hibe olmak üzere yüzde 50 destek aldık. Kalan miktarı kendimiz karşıladık. Açık alanda üretim yapıyorduk, ancak seraya çevirerek üretimi erkene çektik. Şubat ayında ilk hasadımızı yaptık. Açık alanda bu hasat, normalde Nisan ayının sonunda gerçekleşirdi. Böylece ciddi bir zaman avantajı sağladık" dedi.