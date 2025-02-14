Mevsimi Gelmeden İlk Hasat Yapıldı! Kilosu Çeyrek Altını Solladı, Tam 8 Bin Lira
Mersin'in Mut ilçesinde sezonun ilk örtü altı erik hasadı yapıldı. Kilosu 8 bin liradan satılan erkenci erikler, İstanbul pazarına gönderildi. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken erikler, çeyrek altını geride bırakarak lüks tüketim ürünleri arasında yerini aldı.
Kaynak: DHA
Göksu Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'ın serasında gerçekleştirilen ilk hasat etkinliğine, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ve ORKÖY Müdürü Necmi Poscu katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Vekili İsa Uğur, bu tür erkenci projelerin ülke genelinde yaygınlaşmasını temenni ederek, ekonomik katkısının önemine vurgu yaptı.
ERKEN HASAT BAŞLADI
Seranın sahibi Mustafa Yılmaz, 1 dönümlük alanda 3 yıldır örtü altı üretim yaptığını belirtti. Yılmaz, "Seramızda ORKÖY’den yüzde 20’si hibe olmak üzere yüzde 50 destek aldık. Kalan miktarı kendimiz karşıladık. Açık alanda üretim yapıyorduk, ancak seraya çevirerek üretimi erkene çektik. Şubat ayında ilk hasadımızı yaptık. Açık alanda bu hasat, normalde Nisan ayının sonunda gerçekleşirdi. Böylece ciddi bir zaman avantajı sağladık" dedi.
İHRACAT TALEBİ ARTIYOR
Mustafa Yılmaz, yalnızca iç piyasaya değil, yurt dışına da ihracat yaptıklarını belirtti. Bölgede erkenci üretim yapan tek üretici olması nedeniyle talebe yetişmekte zorlandığını ifade eden Yılmaz, devletin bu alanda daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi.
KİLOSU 8 BİN LİRAYA ÇIKTI
Erkenci erikler, özel paketler halinde satışa sunuldu. Her pakette 9 adet yer alan toplam 24 kilo erik, İstanbul’a gönderildi. Sezonun ilk eriklerinin kilosunun 8 bin liraya kadar çıkması, tüketicilerden yoğun ilgi gördü.