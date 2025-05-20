Mevduatta Zirve Kapmaca Sürüyor! 1 Milyon Liranın Aylık Getirisi İş Bıraktırıyor

'ZİRVE SONRASI YATAY SEYİR YOLDA'

Albatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 9 Mayıs ile biten haftada hem brüt hem net döviz rezervlerinde artış yaşandığını belirtti. İmişiker, yabancı para cinsi varlıklarda çözülme sürerken, TL bazlı fonlara girişlerin devam ettiğini ve bu durumun, parasal sıkılığın en yoğun yaşandığı dönemin geride kaldığına işaret ettiğini söyledi.

Ayrıca Merkez Bankası’nın haftalık fonlama maliyetinin %47,79 seviyesine gerilemesi, İmişiker’e göre faiz oranlarında bir denge arayışının başladığına ve mevcut seviyelerin bir süre daha korunabileceğine işaret ediyor.