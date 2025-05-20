Mevduatta Zirve Kapmaca Sürüyor! 1 Milyon Liranın Aylık Getirisi İş Bıraktırıyor
Bankaların mevduat faiz oranlarında son dönemde yaşanan yükseliş sonrası ulaşılan zirve, Mayıs ayı itibarıyla sabit kalmaya devam ediyor. Para politikasındaki sıkı duruşun etkileri net şekilde görülürken, vatandaşlar yüksek faiz getirisi nedeniyle birikimlerini TL mevduata yönlendirmeyi sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın Mart ayından bu yana uyguladığı sıkılaşma politikaları, finansal piyasalarda istikrarı destekleyen bir etki yarattı. Döviz rezervlerindeki artış ve Türkiye’nin risk primindeki (CDS) düşüş, piyasadaki güven ortamını güçlendirirken, mevduat faizlerinde de yüksek oranların korunmasını sağladı. Şu anda bankalar yüzde 53 seviyesine kadar faiz sunmaya devam ediyor.
TÜRK LİRASI'NA YÖNELİM SÜRÜYOR
Mart ayıyla birlikte devreye alınan parasal sıkılaşma, yalnızca döviz rezervlerine olumlu katkı sağlamakla kalmadı; aynı zamanda döviz tevdiat hesaplarında çözülme eğilimini ve Türk Lirası’na yönelişi de beraberinde getirdi.
Özellikle son haftalarda Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri 300 baz puan sınırına kadar gerilerken, faizlerin en yüksek seviyesine ulaşılmış olabileceği görüşü ekonomistler arasında yaygınlık kazandı.
'ZİRVE SONRASI YATAY SEYİR YOLDA'
Albatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 9 Mayıs ile biten haftada hem brüt hem net döviz rezervlerinde artış yaşandığını belirtti. İmişiker, yabancı para cinsi varlıklarda çözülme sürerken, TL bazlı fonlara girişlerin devam ettiğini ve bu durumun, parasal sıkılığın en yoğun yaşandığı dönemin geride kaldığına işaret ettiğini söyledi.
Ayrıca Merkez Bankası’nın haftalık fonlama maliyetinin %47,79 seviyesine gerilemesi, İmişiker’e göre faiz oranlarında bir denge arayışının başladığına ve mevcut seviyelerin bir süre daha korunabileceğine işaret ediyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ GETİRİSİ SUNUYOR?
Mevduat hesaplarında en yüksek faiz oranları halen yüzde 53 seviyesinde kalırken, bazı bankaların sunduğu oranlar şu şekilde sıralanıyor:
Türkiye Finans Günlük Hesap – %53,00
Fibabanka Kiraz Hesap – %53,00
TEB Marifetli Hesap – %52,00
Anadolubank Renkli Hesap – %52,00
Alternatif Bank VOV Hesap – %52,00
Odea Bank Oksijen Hesap – %51,00
ING Bank Turuncu Hesap – %51,00
Denizbank Kaptan Hesap – %51,00
QNB Finansbank Kazandıran Hesap – %51,00
Akbank Serbest Plus Hesap – %50,00
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GERİSİNİN NET PLANI
Yüzde 53 faiz oranı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, bankaya yatırılan 1 milyon TL’nin 32 gün sonunda sağlayacağı net kazanç yaklaşık 39.496 TL olarak hesaplanıyor. Bu rakam, kısa vadede değerlendirilen birikimler için dikkat çekici bir getiri sunuyor.
Ekonomistler, özellikle yılın ikinci yarısında faiz oranlarında sınırlı bir geri çekilme olabileceğini ancak Merkez Bankası’nın sıkı para politikasında temkinli adımlar atacağını öngörüyor.