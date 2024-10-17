Mevduat Zengini İller Belli Oldu: İlk Sıradaki Şehir Rekor Kırdı

Balıkesir: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL

Aydın: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL

Denizli: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL

Manisa: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL

Tekirdağ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL

Samsun: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL

Eskişehir: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL

Sakarya: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL

Trabzon: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL

Kahramanmaraş: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL

Diyarbakır: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL

Çanakkale: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL

Malatya: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL

BDDK’nın bu verileri, şehirlerin ekonomik gücünü ve mevduat birikimlerini gözler önüne seriyor. İstanbul, büyük farkla liderliği elinde bulundururken, diğer büyük şehirler ve ekonomik merkezler de dikkat çekiyor.