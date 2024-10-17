Mevduat Zengini İller Belli Oldu: İlk Sıradaki Şehir Rekor Kırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de en yüksek mevduata sahip iller belli oldu. Liste, Türkiye’nin en zengin şehirlerini ortaya koyarken, İzmir’in sıralamadaki yeri de netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
BDDK'nın en güncel mevduat raporuna göre, Türkiye'nin en büyük üç metropolü olan İstanbul, Ankara ve İzmir, en yüksek mevduata sahip iller sıralamasında ilk üçte yer aldı. İstanbul, 6 trilyon 837 milyar TL ile liderliği elinde tutarken, ikinci sırada 2 trilyon 60 milyar TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 848 milyar TL ile İzmir yer aldı.
İşte mevduat büyüklüğüne göre Türkiye’nin en varlıklı şehirleri:
İstanbul: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
Ankara: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
İzmir: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
Antalya: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
Bursa: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
Kocaeli: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
Adana: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
Muğla: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL
Konya: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
Mersin: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
Gaziantep: 194 milyar 182 milyon 765 bin TL
Hatay: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL
Kayseri: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL
Balıkesir: 146 milyar 363 milyon 511 bin TL
Aydın: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL
Denizli: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL
Manisa: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL
Tekirdağ: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL
Samsun: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL
Eskişehir: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL
Sakarya: 92 milyar 587 milyon 101 bin TL
Trabzon: 88 milyar 571 milyon 598 bin TL
Kahramanmaraş: 78 milyar 396 milyon 38 bin TL
Diyarbakır: 72 milyar 637 milyon 564 bin TL
Çanakkale: 65 milyar 486 milyon 270 bin TL
Malatya: 59 milyar 512 milyon 380 bin TL
BDDK’nın bu verileri, şehirlerin ekonomik gücünü ve mevduat birikimlerini gözler önüne seriyor. İstanbul, büyük farkla liderliği elinde bulundururken, diğer büyük şehirler ve ekonomik merkezler de dikkat çekiyor.