Mevduat Zengini 10 Şehir Belli Oldu: Birinci Sıradaki İl Şaşırtmadı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'deki bankalarda biriken mevduat miktarı, yılın ilk altı ayında 16,5 trilyon liraya ulaştı. En yüksek mevduata sahip iller sıralamasında İstanbul, beklendiği gibi ilk sırada yer aldı.
Açıklanan verilere göre, İstanbul'daki mevduat toplamı 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin liraya ulaşarak diğer illeri geride bıraktı. Başkent Ankara, 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin liralık mevduatla ikinci sırada yer alırken, İzmir 848 milyar 34 milyon 420 bin lira ile üçüncü sıraya yerleşti.
BDDK'nın açıkladığı ilk 10 il sıralaması ise şöyle:
1. İstanbul: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin lira
2. Ankara: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin lira
3. İzmir: 848 milyar 34 milyon 420 bin lira
4. Antalya: 513 milyar 842 milyon 573 bin lira
5. Bursa: 442 milyar 526 milyon 694 bin lira
6. Kocaeli: 319 milyar 80 milyon 233 bin lira
7. Adana: 236 milyar 144 milyon 441 bin lira
8. Muğla: 211 milyar 376 milyon 926 bin lira
9. Konya: 210 milyar 878 milyon 525 bin lira
10. Mersin: 209 milyar 333 milyon 536 bin lira
Türkiye genelinde en fazla tasarruf yapılan iller arasında, İstanbul, Ankara ve İzmir’in öne çıkması, bu şehirlerdeki ekonomik hareketliliğin ve yatırım potansiyelinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.