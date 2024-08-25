Mevduat Zengini 10 Şehir Belli Oldu: Birinci Sıradaki İl Şaşırtmadı

BDDK'nın açıkladığı ilk 10 il sıralaması ise şöyle:

1. İstanbul: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin lira

2. Ankara: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin lira

3. İzmir: 848 milyar 34 milyon 420 bin lira

4. Antalya: 513 milyar 842 milyon 573 bin lira

5. Bursa: 442 milyar 526 milyon 694 bin lira

6. Kocaeli: 319 milyar 80 milyon 233 bin lira

7. Adana: 236 milyar 144 milyon 441 bin lira

8. Muğla: 211 milyar 376 milyon 926 bin lira

9. Konya: 210 milyar 878 milyon 525 bin lira

10. Mersin: 209 milyar 333 milyon 536 bin lira