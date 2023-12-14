Mevduat hesabı olanlar dikkat: TMSF'den sürpriz hamle!

Mevduata 1-3 aya kadar vadelide yüzde 49,33, 6 aya kadar vadelide 48,87, 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 45,12 faiz verildi. Tüm bunların yanında Kur Korumalı Mevduat hesaplarından TL'ye dönüş yapanlara daha yüksek faiz uygulanıyordu. Uzmanlar ise, TL mevduatlarının yakın dönemde yüzde 50'yi aşmasını bekliyor.