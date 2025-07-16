Mevduat Faizlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Yatırımcılar Faiz Düşmeden Harekete Geçti
Türkiye ekonomisinde önemli bir viraj daha dönülmek üzere. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi, mevduat piyasasında hareketlilik hız kazandı. Faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla birlikte, yatırımcılar mevcut yüksek oranlardan yararlanmak için bankalara yöneliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasadaki hakim beklentiye göre Merkez Bankası’nın politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime gitmesi olasılığı güçleniyor. Şu anda %46 seviyesinde bulunan politika faizinde olası bir gevşeme, bankaların mevduat faiz oranlarında da gerileme anlamına gelebilir.
Geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan %2,5’lik stopaj artışı da, yeni yatırımların net kazancını aşağı çekerken, yatırımcıların yüksek faiz fırsatlarını kaçırmamak için hızlı karar almasına neden oluyor.
YÜZDE 50 ÜZERİ FAİZ VEREN BANKALAR LİSTESİ
Faiz indirimi konuşulsa da birçok banka halen yüksek getirili kampanyalarla dikkat çekiyor. 16 Temmuz 2025 itibarıyla %50’nin üzerinde faiz oranı sunan bazı bankalar şöyle:
Anadolubank Renkli Hesap: %53
Türkiye Finans Günlük Hesap: %53 (kâr payı üzerinden)
Alternatif Bank VOV Hesap: %52
Fibabanka Kiraz Hesap: %51
Odeabank Oksijen Hesap: %50
Akbank Serbest Plus Hesap: %50
Denizbank Kaptan Hesap: %50
Bu oranların çoğu yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunulurken, vade, hesap tipi ve otomatik ödeme talimatı gibi özel koşullar da uygulanabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların detaylı bilgilendirme alması önemli.
2 MİLYON LİRA 32 GÜNDE NE KADAR KAZANDIRIYOR?
Yüksek faiz oranlarıyla yatırımlarını değerlendirmek isteyenler için 2 milyon TL tutarında bir mevduatın 32 günlük getirisi şu şekilde hesaplanıyor:
Mevduat Tutarı: 2.000.000 TL
Vade Süresi: 32 gün
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: Yaklaşık 76.668 TL
Bu kazanç, stopaj kesintisi sonrası net kazancı ifade ediyor. Oranlar ve getiriler bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.
'FAİZ DÜŞMEDEN DEĞERLENDİRİN' UYARISI
Bankacılık çevreleri, önümüzdeki günlerde faiz oranlarında düşüş olabileceğine dikkat çekerek, yüksek oranlardan yararlanmak isteyen yatırımcıların zaman kaybetmemesi gerektiğini vurguluyor. Ancak bazı bankaların sunduğu kampanya faizlerinden yararlanmak için ek koşullar öne sürebildiği, özellikle vadesiz hesapta belirli bir bakiyenin tutulması veya otomatik ödeme talimatı verilmesi gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade ediliyor.
Dipçe: Haberimizde yer alanlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.