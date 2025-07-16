Mevduat Faizlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Yatırımcılar Faiz Düşmeden Harekete Geçti

Piyasadaki hakim beklentiye göre Merkez Bankası’nın politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime gitmesi olasılığı güçleniyor. Şu anda %46 seviyesinde bulunan politika faizinde olası bir gevşeme, bankaların mevduat faiz oranlarında da gerileme anlamına gelebilir.

Geçtiğimiz günlerde uygulamaya alınan %2,5’lik stopaj artışı da, yeni yatırımların net kazancını aşağı çekerken, yatırımcıların yüksek faiz fırsatlarını kaçırmamak için hızlı karar almasına neden oluyor.