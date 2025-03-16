Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarında değişikliğe gitti. Yeni gelişmeyle birlikte 650 bin liralık bir birikimin de 32 günlük mevduat faizi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizi oranlarını değiştirdi. Peki 650 bin liralık bir birikimin mevduat faizi ne oldu? Bankaya 650 bin lira koyan vatandaş, 32 günlük mevduatın getirisi ne kadar? İşte banka banka listesi…
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 670.586,3 TL
Net Kazanç 20.586,3 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 43,5
Vade Sonu Tutar 671.070,68 TL
Net Kazanç 21.070,68 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 668.890,96 TL
Net Kazanç 18.890,96 TL
ING
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 672.281,64 TL
Net Kazanç 22.281,64 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 672.766,03 TL
Net Kazanç 22.766,03 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 672.766,03 TL
Net Kazanç 22.766,03 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 672.281,64 TL
Net Kazanç 22.281,64 TL