Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizi oranlarını değiştirdi. Peki 650 bin liralık bir birikimin mevduat faizi ne oldu? Bankaya 650 bin lira koyan vatandaş, 32 günlük mevduatın getirisi ne kadar? İşte banka banka listesi…