Mevduat Faizlerinde Son Durum: 3 Milyon Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı!
Mevduat faizlerinin gerilemesiyle birlikte bankalarda oranlar ve rakamlar değişti. 3 milyon lira birikimi olan kişiler 32 günlük getiriyi araştırmaya başladı.
Mevduat faizlerinin düşüşe geçmesi sonrasında bankalar faiz oranları ve mevduat getirilerini güncelledi. Gerileyen mevduat faizleriyle birlikte bankaların yarışı ise dinmek bilmedi. Bu kapsamda, 3 milyon lirası olan vatandaşlar mevduat faizlerini araştırmaya başladı.
Peki bankaların 3 milyon lira için mevduat faizi oranları ne oldu? İşte yeni liste…
3 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 125.457,53 TL
Vade Sonu Tutar: 3.125.457,53 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 120.723,29 TL
Vade Sonu Tutar: 3.120.723,29 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 120.723,29 TL
Vade Sonu Tutar: 3.120.723,29 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %50,5
Net Kazanç: 119.539,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.119.539,73 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 111.254,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.111.254,79 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 111.254,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.111.254,79 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 107.704,11 TL
Vade Sonu Tutar: 3.107.704,11 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 99.419,18 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.419,18 TL
HSBC
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 125.457,53 TL
Vade Sonu Tutar: 3.125.457,53 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 110.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 3.110.071,23 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 99.419,18 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.419,18 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,25
Net Kazanç: 92.909,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.909,59 TL