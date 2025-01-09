Mevduat Faizlerinde Son Durum: 3 Milyon Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı!

Mevduat faizlerinin gerilemesiyle birlikte bankalarda oranlar ve rakamlar değişti. 3 milyon lira birikimi olan kişiler 32 günlük getiriyi araştırmaya başladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Mevduat Faizlerinde Son Durum: 3 Milyon Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 1

Mevduat faizlerinin düşüşe geçmesi sonrasında bankalar faiz oranları ve mevduat getirilerini güncelledi. Gerileyen mevduat faizleriyle birlikte bankaların yarışı ise dinmek bilmedi. Bu kapsamda, 3 milyon lirası olan vatandaşlar mevduat faizlerini araştırmaya başladı.

Peki bankaların 3 milyon lira için mevduat faizi oranları ne oldu? İşte yeni liste…

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Mevduat Faizlerinde Son Durum: 3 Milyon Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 2

3 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

TEB

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 125.457,53 TL

Vade Sonu Tutar: 3.125.457,53 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 120.723,29 TL

Vade Sonu Tutar: 3.120.723,29 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 120.723,29 TL

Vade Sonu Tutar: 3.120.723,29 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %50,5

Net Kazanç: 119.539,73 TL

Vade Sonu Tutar: 3.119.539,73 TL

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Mevduat Faizlerinde Son Durum: 3 Milyon Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 3

DENİZBANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 111.254,79 TL

Vade Sonu Tutar: 3.111.254,79 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 111.254,79 TL

Vade Sonu Tutar: 3.111.254,79 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 107.704,11 TL

Vade Sonu Tutar: 3.107.704,11 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 99.419,18 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.419,18 TL

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Mevduat Faizlerinde Son Durum: 3 Milyon Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 4

HSBC

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 125.457,53 TL

Vade Sonu Tutar: 3.125.457,53 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %46,5

Net Kazanç: 110.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 3.110.071,23 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 99.419,18 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.419,18 TL

QNB

Faiz Oranı: %39,25

Net Kazanç: 92.909,59 TL

Vade Sonu Tutar: 3.092.909,59 TL

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