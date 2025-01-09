Mevduat Faizlerinde Son Durum: 3 Milyon Liranın Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı!

Mevduat faizlerinin düşüşe geçmesi sonrasında bankalar faiz oranları ve mevduat getirilerini güncelledi. Gerileyen mevduat faizleriyle birlikte bankaların yarışı ise dinmek bilmedi. Bu kapsamda, 3 milyon lirası olan vatandaşlar mevduat faizlerini araştırmaya başladı.

Peki bankaların 3 milyon lira için mevduat faizi oranları ne oldu? İşte yeni liste…