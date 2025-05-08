Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı...

Son günlerde birçok banka, TL mevduat hesaplarına yüzde 50'nin üzerine çıkan faiz oranları sunarak müşterilerine güçlü bir getiri vaadinde bulunuyor. Mevcut ekonomik görünümde, 500 bin TL tutarındaki birikimini 1 aylığına vadeli mevduat hesabına yatıran vatandaşın elde edebileceği faiz geliri de merak konusu oldu.

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık düzenlemelerini sıkılaştırması ve Türk Lirası cinsinden varlıkların payını artırma hedefi, bankaları TL mevduat ürünlerini cazip hale getirmeye yöneltti. Bu gelişmelerle birlikte, para piyasası fonlarındaki kazanç oranları da yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda TL varlıklara olan talebin daha da artmasını ve mevduat faizlerinde yeni zirvelerin test edilmesini bekliyor.