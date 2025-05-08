Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı...
Türk Lirası'na olan ilgiyi artırmaya yönelik adımlar sonuç vermeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı sıkılaştırıcı hamlelerin ardından bankalar arasında mevduat toplama yarışında rekabet hız kazandı. Bu yarış, özellikle faiz oranlarında dikkat çeken artışlarla kendini gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son günlerde birçok banka, TL mevduat hesaplarına yüzde 50'nin üzerine çıkan faiz oranları sunarak müşterilerine güçlü bir getiri vaadinde bulunuyor. Mevcut ekonomik görünümde, 500 bin TL tutarındaki birikimini 1 aylığına vadeli mevduat hesabına yatıran vatandaşın elde edebileceği faiz geliri de merak konusu oldu.
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık düzenlemelerini sıkılaştırması ve Türk Lirası cinsinden varlıkların payını artırma hedefi, bankaları TL mevduat ürünlerini cazip hale getirmeye yöneltti. Bu gelişmelerle birlikte, para piyasası fonlarındaki kazanç oranları da yüzde 4'ün üzerine çıktı.
Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda TL varlıklara olan talebin daha da artmasını ve mevduat faizlerinde yeni zirvelerin test edilmesini bekliyor.
500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU
Peki 6 Mayıs 2025 itibarıyla, 500 bin TL’lik bir birikimin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Banka banka güncel tablo şöyle şekillendi:
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 512.411 TL
Net Kazanç 12.411 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 515.836 TL
Net Kazanç 15.836 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 512.296 TL
Net Kazanç 12.296 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 512.777 TL
Net Kazanç 12.777 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 514.718 TL
Net Kazanç 14.718 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 518.071 TL
Net Kazanç 18.071 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
ODEA
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
ING
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
Yeni Vadeli TL Mevduat Hesabı
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 517.699 TL
Net Kazanç 17.699 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL