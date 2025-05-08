Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı...

Türk Lirası'na olan ilgiyi artırmaya yönelik adımlar sonuç vermeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı sıkılaştırıcı hamlelerin ardından bankalar arasında mevduat toplama yarışında rekabet hız kazandı. Bu yarış, özellikle faiz oranlarında dikkat çeken artışlarla kendini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 1

Son günlerde birçok banka, TL mevduat hesaplarına yüzde 50'nin üzerine çıkan faiz oranları sunarak müşterilerine güçlü bir getiri vaadinde bulunuyor. Mevcut ekonomik görünümde, 500 bin TL tutarındaki birikimini 1 aylığına vadeli mevduat hesabına yatıran vatandaşın elde edebileceği faiz geliri de merak konusu oldu.

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık düzenlemelerini sıkılaştırması ve Türk Lirası cinsinden varlıkların payını artırma hedefi, bankaları TL mevduat ürünlerini cazip hale getirmeye yöneltti. Bu gelişmelerle birlikte, para piyasası fonlarındaki kazanç oranları da yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda TL varlıklara olan talebin daha da artmasını ve mevduat faizlerinde yeni zirvelerin test edilmesini bekliyor.

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 2

500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

Peki 6 Mayıs 2025 itibarıyla, 500 bin TL’lik bir birikimin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Banka banka güncel tablo şöyle şekillendi:

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 512.411 TL
Net Kazanç 12.411 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 3

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 515.836 TL
Net Kazanç 15.836 TL

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 4

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 5

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 512.296 TL
Net Kazanç 12.296 TL

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 512.777 TL
Net Kazanç 12.777 TL

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 6

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 514.718 TL
Net Kazanç 14.718 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 518.071 TL
Net Kazanç 18.071 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 7

DENİZBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

ODEA

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 8

ING

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
Yeni Vadeli TL Mevduat Hesabı

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL

ON Plus

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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Mevduat Faizlerinde Rekabet Zirveye Ulaştı! 500 Bin TL'ye Mayıs Ayarı... - Resim: 9

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 517.699 TL
Net Kazanç 17.699 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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