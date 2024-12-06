Mevduat Faizlerinde Deprem! Uzmanı Hazır Olun Diyerek Açıkladı

Mevduat faiz oranlarındaki bu yeni trend, ekonomide dengelenme sürecinin bir parçası olarak görülürken, hem bireysel tasarruf sahiplerinin hem de iş dünyasının stratejik kararlarında önemli bir rol oynuyor. Faizlerin seyrini belirleyecek olan bir sonraki adım, Merkez Bankası’nın uygulayacağı politikalar ve küresel ekonomideki gelişmeler olacak.