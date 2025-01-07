Mevduat Faizlerinde Bir İlk! 100 Bin TL, 200 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon Lirada Bu Rakam Görülmedi

Yıl sonuna doğru yüzde 55-56 seviyelerine ulaşan oranlar, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir gerileme gösterdi. Bu düşüşle birlikte yüzde 50 ve üzeri faiz sunan banka sayısı 6’ya kadar gerilerken, en yüksek faiz oranı yüzde 53 olarak belirlendi. Son gelişmelerle birlikte, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 Milyon liranın da getirisi değişmiş oldu. İşte banka banka yeni oranlar ve getirisi…