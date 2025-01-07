Mevduat Faizlerinde Bir İlk! 100 Bin TL, 200 Bin TL, 500 Bin TL ve 1 Milyon Lirada Bu Rakam Görülmedi
Mevduat faiz oranlarında 2025 yılının ikinci haftasında düşüş yaşandı. Yatırımcılar, mevduat faizlerinde yeni oranları araştırmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıl sonuna doğru yüzde 55-56 seviyelerine ulaşan oranlar, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir gerileme gösterdi. Bu düşüşle birlikte yüzde 50 ve üzeri faiz sunan banka sayısı 6’ya kadar gerilerken, en yüksek faiz oranı yüzde 53 olarak belirlendi. Son gelişmelerle birlikte, 100 bin TL, 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 Milyon liranın da getirisi değişmiş oldu. İşte banka banka yeni oranlar ve getirisi…
MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Yüzde 50 ve üzeri faiz oranı sunan bankalar şu şekilde sıralanıyor:
TEB Marifetli Hesap: Yüzde 53,00
Fibabanka Kiraz Hesap: Yüzde 52,00
Odeabank Oksijen Hesap: Yüzde 52,00
ING Turuncu Hesap: Yüzde 52,00
Alternatif Bank VOV Hesap: Yüzde 52,00
GetirFinans: Yüzde 50,00
MEVDUAT GETİRİLERİNDE DÜŞÜŞ
Faiz oranlarındaki düşüş, mevduat getirilerine de yansıdı. Yüzde 53 faiz oranına göre 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar olan mevduatlar için getiriler şu şekilde hesaplanıyor:
100 bin TL: Aylık net getiri 3 bin 920 TL
250 bin TL: Aylık net getiri 9 bin 800 TL
500 bin TL: Aylık net getiri 19 bin 600 TL
1 milyon TL: Aylık net getiri 39 bin 200 TL
Son oranlar doğrultusunda, 100 bin TL’nin getirisi 4 bin TL’nin altına, 1 milyon TL’nin getirisi ise 40 bin TL’nin altına düştü.
ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ
Geçtiğimiz hafta açıklanan 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,37 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu durum, faiz indirim beklentilerini artırırken, ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in raporunda dikkat çekici bir öngörü yer aldı. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ocak'taki Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde 250 baz puanlık bir indirim yapabileceği belirtildi.
YATIRIMCILAR NE BEKLİYOR?
Faiz indirim döngüsüyle birlikte mevduat faizlerinde yaşanacak olası değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni oranlar ve getiriler, mevduat sahiplerinin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olurken, piyasalardaki faiz politikalarının ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.