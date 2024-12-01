Mevduat Faizleri Yılın Son Ayında da Fırladı: 225 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında yeni düzenlemelere gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevduat faizlerindeki yüksek oranlar, birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Peki, 225 bin TL’lik bir birikimin 32 günlük getirisi ne kadar?
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye’nin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Mevduat faizleri, Türk lirası tasarruflarını destekleyici seviyelerde kalacak" ifadelerine yer vermişti. Karahan’ın bu açıklamasıyla, bankaların mevduat faiz oranlarında güncellemeye giderken, tasarruf sahipleri de mevduat faizi oranlarını araştırmaya başladı.
MEVDUAT FAİZLERİ NE DURUMDA?
Nakit birikimlerini faiz getirisiyle değerlendirmek isteyenler için bankalar çeşitli oranlar sunuyor. Mevduat faiz oranlarındaki artış, özellikle Türk lirası cinsinden tasarrufları koruma ve kazanç elde etme noktasında dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 225 bin TL’lik birikimin 32 gün sonunda elde edeceği getiri de merak edilen konular arasında yer alıyor.
225 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 225 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri, belirlenen faiz oranlarına ve vergi kesintilerine göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 225 bin liranın aylık mevduat getirisi…
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 9.383,61 TL
Vade sonu tutar: 234.383,61 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 9.383,61 TL
Vade sonu tutar: 234.383,61 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 9.029,51 TL
Vade sonu tutar: 234.029,51 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 8.852,46 TL
Vade sonu tutar: 233.852,46 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 8.852,46 TL
Vade sonu tutar: 233.852,46 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %48
Net Getiri: 8.498,36 TL
Vade sonu tutar: 233.498,36 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 8.144,26 TL
Vade sonu tutar: 233.144,26 TL