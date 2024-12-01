Mevduat Faizleri Yılın Son Ayında da Fırladı: 225 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

MEVDUAT FAİZLERİ NE DURUMDA?

Nakit birikimlerini faiz getirisiyle değerlendirmek isteyenler için bankalar çeşitli oranlar sunuyor. Mevduat faiz oranlarındaki artış, özellikle Türk lirası cinsinden tasarrufları koruma ve kazanç elde etme noktasında dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 225 bin TL’lik birikimin 32 gün sonunda elde edeceği getiri de merak edilen konular arasında yer alıyor.

225 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 225 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri, belirlenen faiz oranlarına ve vergi kesintilerine göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 225 bin liranın aylık mevduat getirisi…