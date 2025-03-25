Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! Bankalar Peş Peşe Oran Tazeledi: Aylık 198 Bin Lira Getirisi Var
Merkez Bankası’nın aldığı sıkı para politikası önlemleri ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
TL mevduat faizleri yüzde 45-48 seviyelerine ulaşarak politika faizinin üzerine çıktı. Bankalar arasındaki rekabetle birlikte 32 günlük mevduat faizi yüzde 48’e kadar yükselirken, 6 aylık vadede faiz oranları yüzde 45'i gördü.
MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Merkez Bankası, piyasalardaki likiditeyi kontrol altına almak amacıyla gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltirken, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tuttu. Ayrıca, 1 haftalık repo ihalelerinin geçici olarak durdurulması, bankaların mevduat faizlerini artırarak müşteri çekme yarışına girmesine yol açtı. Uzmanlar, bu gelişmelerin mevduat faizlerinin önümüzdeki süreçte daha da artabileceği sinyalini verdiğini belirtiyor.
1 MİLYON TL’NİN 6 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Bankalar arasında faiz oranları farklılık gösterirken, 1 milyon TL’lik bir mevduat yatırımının 6 aylık getirisi en yüksek 198.555 TL seviyesine ulaştı. İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve kazanç miktarları:
ON Plus %45,5 - 198.555 TL
N Kolay %43 - 187.645 TL
Akbank %41,5 - 181.099 TL
TEB %41,5 - 181.099 TL
DenizBank %41 - 178.917 TL
Vakıf Katılım %40,83 - 178.175 TL
Garanti BBVA %40,5 - 176.735 TL
Türkiye Finans %39 - 170.190 TL
Enpara %38,5 - 168.008 TL
İş Bankası %36,5 - 159.280 TL
Odeabank %30 - 130.915 TL