Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! Bankalar Peş Peşe Oran Tazeledi: Aylık 198 Bin Lira Getirisi Var

Merkez Bankası’nın aldığı sıkı para politikası önlemleri ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! Bankalar Peş Peşe Oran Tazeledi: Aylık 198 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 1

TL mevduat faizleri yüzde 45-48 seviyelerine ulaşarak politika faizinin üzerine çıktı. Bankalar arasındaki rekabetle birlikte 32 günlük mevduat faizi yüzde 48’e kadar yükselirken, 6 aylık vadede faiz oranları yüzde 45'i gördü.

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Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! Bankalar Peş Peşe Oran Tazeledi: Aylık 198 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 2

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası, piyasalardaki likiditeyi kontrol altına almak amacıyla gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltirken, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tuttu. Ayrıca, 1 haftalık repo ihalelerinin geçici olarak durdurulması, bankaların mevduat faizlerini artırarak müşteri çekme yarışına girmesine yol açtı. Uzmanlar, bu gelişmelerin mevduat faizlerinin önümüzdeki süreçte daha da artabileceği sinyalini verdiğini belirtiyor.

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Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! Bankalar Peş Peşe Oran Tazeledi: Aylık 198 Bin Lira Getirisi Var - Resim: 3

1 MİLYON TL’NİN 6 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Bankalar arasında faiz oranları farklılık gösterirken, 1 milyon TL’lik bir mevduat yatırımının 6 aylık getirisi en yüksek 198.555 TL seviyesine ulaştı. İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve kazanç miktarları:

ON Plus %45,5 - 198.555 TL

N Kolay %43 - 187.645 TL

Akbank %41,5 - 181.099 TL

TEB %41,5 - 181.099 TL

DenizBank %41 - 178.917 TL

Vakıf Katılım %40,83 - 178.175 TL

Garanti BBVA %40,5 - 176.735 TL

Türkiye Finans %39 - 170.190 TL

Enpara %38,5 - 168.008 TL

İş Bankası %36,5 - 159.280 TL

Odeabank %30 - 130.915 TL

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