Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! Bankalar Peş Peşe Oran Tazeledi: Aylık 198 Bin Lira Getirisi Var

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası, piyasalardaki likiditeyi kontrol altına almak amacıyla gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltirken, politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tuttu. Ayrıca, 1 haftalık repo ihalelerinin geçici olarak durdurulması, bankaların mevduat faizlerini artırarak müşteri çekme yarışına girmesine yol açtı. Uzmanlar, bu gelişmelerin mevduat faizlerinin önümüzdeki süreçte daha da artabileceği sinyalini verdiğini belirtiyor.