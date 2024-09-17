Mevduat Faizinin Ateşi Harlandı: 1 Milyon Liranın Aylık Getirisi Fırladı
Mevduat faizleri, özellikle risksiz yatırım arayanlar için cazip seçenekler sunmaya devam ediyor.
Kaynak: Posta
Bankalar, yüzde 53’e kadar çıkan faiz oranları ile tasarruf sahiplerine önemli kazançlar sağlıyor. Örneğin, 1 milyon TL’lik birikimi olanlar, 32 günlük vadede 42 bin 863 TL net kazanç elde edebiliyor. Daha yüksek getiriler arayanlar için ise bankalarla pazarlık yapmak veya farklı şubeleri değerlendirmek önemli bir strateji olabilir.
FAİZ ORANLARI YÜZDE 53'E KADAR ÇIKIYOR
Bankalar arasındaki mevduat faiz oranları ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bazı bankalar 32 günlük vadeli mevduat için yüzde 44-45 seviyelerinde faiz sunarken, diğerleri yüzde 53’e kadar varan oranlar ile daha yüksek getiri fırsatı tanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son verilerine göre, 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz oranı yüzde 59,3 olarak kaydedildi. Ancak, bu oran bankaların sunduğu mevduat faizlerinde yıllık bileşik getiri olarak hesaplanıyor.
MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENEN KARARI NASIL?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 19 Eylül 2024’te yapacağı toplantıda politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle, kısa vadede mevduat faizlerinde de bir gerileme öngörülmüyor. Ancak likidite fazlası dönemlerinde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'ndaki (TLREF) düşüş, mevduat faizlerinde de hafif bir baskı yaratabiliyor. TLREF’in geçtiğimiz hafta yüzde 50’nin altına inerek yüzde 47,80 seviyelerine gerilemesi, faizler üzerinde sınırlı bir etki yaratabilir.
1 MİLYON VE ÜZERİ TUTARLARIN ORANLARI DAHA CAZİP OLABİLİYOR
Yatırımcılar için yüksek faiz oranlarına erişim yollarından biri, farklı bankaların sunduğu teklifleri karşılaştırmak. Bankanızla daha yüksek faiz veren bankaları gündeme getirerek pazarlık yapabilir veya alternatif bankaları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, yüksek birikimleriniz varsa, bankaların size sunduğu faiz oranlarının artacağını unutmayın. Mevduat miktarı arttıkça, özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki tutarlarda, bankalar genellikle daha cazip oranlar sunar.
ALTERNATİF NELER YAPILABİLİR?
Bu fırsatları değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, bankaların web siteleri ve mobil uygulamalarından güncel faiz oranlarını takip edebilir veya karşılaştırma sitelerinden yardım alabilir. Bankanızı değiştirmek istemiyorsanız, sundukları oranlar üzerinden pazarlık yaparak daha iyi şartlar elde etmeniz mümkün.