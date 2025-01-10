Mevduat Faizinde Yeni Tablo Ortaya Çıktı: 750 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Şekillendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitti. Bu kararın ardından bankalar da mevduat faiz oranlarında güncelleme yaptı.
Geçen yılın son haftasında yüzde 55-56 seviyelerine ulaşan mevduat faiz oranları, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puan gerileyerek yüzde 50 bandına indi. Bunun sonucunda yüzde 50 ve üzeri faiz sunan banka sayısında azalma görüldü.
750 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ
Faiz oranlarındaki değişimle birlikte, 750 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte güncel faiz oranları ve getiri detayları...
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 31.364,38 TL
Vade Sonu Tutar: 781.364,38 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 27.518 TL
Vade Sonu Tutar: 777.518 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 26.926 TL
Vade Sonu Tutar: 776.926 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 25.151 TL
Vade Sonu Tutar: 775.151 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 24.263 TL
Vade Sonu Tutar: 774.263 TL
ING
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 30.181 TL
Vade Sonu Tutar: 780.181 TL