Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirdi. Bu kararın ardından, bankaların mevduat faiz oranları da merak konusu oldu. Peki, mevduat faizlerinde son durum ne oldu?
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını takip eden günlerde, mevduat faizlerinde de düşüş gözlendi. Geçtiğimiz yılın son haftasında yüzde 55-56 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir gerileme yaşadı. Bu düşüşle birlikte, yüzde 50 ve üzeri faiz sunan bankaların sayısında da belirgin bir azalma oldu.
800 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
Mevduat faizlerindeki bu düşüş, yatırımcıların kazanç beklentilerini de etkiledi. Şu anda, 800 bin TL tutarında bir mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı getiriler, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, 800 bin TL'nin aylık net getirisi düşüş eğiliminde.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?
Bankaların güncel faiz oranları, mevduat yatırımcıları için önemli bir karar kriteri olmaya devam ediyor. Ancak, yüzde 50 ve üzeri faiz sunan bankaların sayısındaki azalma, yüksek faizle değerlendirme yapmak isteyen yatırımcıların seçeneklerini sınırlamış durumda. Mevduat faiz oranlarıyla ilgili daha detaylı bilgilere, bankaların resmi internet sitelerinden veya şubelerinden ulaşılabilir.
İŞTE BANKA BANKA YENİ FAİZ ORANLARI
GARANTİ BBVA
%46,5 Faiz Oranı
29.352,33 TL Net Kazanç
829.352,33 TL Vade Sonu Tutar
DENİZBANK
%47 Faiz Oranı
29.667,95 TL Net Kazanç
829.667,95 TL Vade Sonu Tutar
QNB
%45,5 Faiz Oranı
28.721,1 TL Net Kazanç
828.721,1 TL Vade Sonu Tutar
YAPI KREDİ BANKASI
Faiz Oranı %45,5
Net Kazanç 28.721,1 TL
Vade Sonu Tutar 828.721,1 TL
AKBANK
%46,5 Faiz Oranı
29.352,33 TL Net Kazanç
Vade sonu tutar 829.352,33 TL
ING
%51 Faiz Oranı
32.192,88 TL Net Kazanç
832.192,88 TL Vade Sonu Tutar