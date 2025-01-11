Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faiz oranını yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirdi. Bu kararın ardından, bankaların mevduat faiz oranları da merak konusu oldu. Peki, mevduat faizlerinde son durum ne oldu?

Kaynak: Haber Merkezi

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Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını takip eden günlerde, mevduat faizlerinde de düşüş gözlendi. Geçtiğimiz yılın son haftasında yüzde 55-56 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir gerileme yaşadı. Bu düşüşle birlikte, yüzde 50 ve üzeri faiz sunan bankaların sayısında da belirgin bir azalma oldu.

800 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Mevduat faizlerindeki bu düşüş, yatırımcıların kazanç beklentilerini de etkiledi. Şu anda, 800 bin TL tutarında bir mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı getiriler, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, 800 bin TL'nin aylık net getirisi düşüş eğiliminde.

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Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 2

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Bankaların güncel faiz oranları, mevduat yatırımcıları için önemli bir karar kriteri olmaya devam ediyor. Ancak, yüzde 50 ve üzeri faiz sunan bankaların sayısındaki azalma, yüksek faizle değerlendirme yapmak isteyen yatırımcıların seçeneklerini sınırlamış durumda. Mevduat faiz oranlarıyla ilgili daha detaylı bilgilere, bankaların resmi internet sitelerinden veya şubelerinden ulaşılabilir.

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Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 3

İŞTE BANKA BANKA YENİ FAİZ ORANLARI

GARANTİ BBVA

%46,5 Faiz Oranı

29.352,33 TL Net Kazanç

829.352,33 TL Vade Sonu Tutar

DENİZBANK

%47 Faiz Oranı

29.667,95 TL Net Kazanç

829.667,95 TL Vade Sonu Tutar

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Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 4

QNB

%45,5 Faiz Oranı

28.721,1 TL Net Kazanç

828.721,1 TL Vade Sonu Tutar

YAPI KREDİ BANKASI

Faiz Oranı %45,5

Net Kazanç 28.721,1 TL

Vade Sonu Tutar 828.721,1 TL

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Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 5

AKBANK

%46,5 Faiz Oranı

29.352,33 TL Net Kazanç

Vade sonu tutar 829.352,33 TL

ING

%51 Faiz Oranı

32.192,88 TL Net Kazanç

832.192,88 TL Vade Sonu Tutar

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