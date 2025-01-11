Mevduat Faizinde Yeni Oranlar Açıklandı: 800 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını takip eden günlerde, mevduat faizlerinde de düşüş gözlendi. Geçtiğimiz yılın son haftasında yüzde 55-56 seviyelerine kadar çıkan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir gerileme yaşadı. Bu düşüşle birlikte, yüzde 50 ve üzeri faiz sunan bankaların sayısında da belirgin bir azalma oldu.

800 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Mevduat faizlerindeki bu düşüş, yatırımcıların kazanç beklentilerini de etkiledi. Şu anda, 800 bin TL tutarında bir mevduatın 32 günlük vadede sağlayacağı getiriler, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, 800 bin TL'nin aylık net getirisi düşüş eğiliminde.