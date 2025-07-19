Mevduat Faizinde Yarış Kızıştı: 750 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Asgari Ücreti Solladı
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi bankalar arasında mevduat yarışı hız kazandı. 750 bin TL’sini vadeli hesaba yatıranlar, 1 ayda asgari ücreti geride bırakan kazançlar elde ediyor. En yüksek faizi veren banka ise yatırımcının odağında. İşte güncel faiz oranları ve 750 bin TL'nin 1 aylık getirisi...
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz ayı toplantısı öncesi gözlerini mevduat faizlerine çevirdi. 750 bin TL’lik nakit parası olanlar, hangi bankanın en yüksek faiz oranını sunduğunu ve bir ay sonunda ne kadar kazanç sağlayabileceklerini merak ediyor. Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitme ihtimali konuşulurken, birçok banka hala yüzde 50'ye varan oranlarla dikkat çekiyor. İşte banka banka güncel faiz oranları ve 750 bin TL için 1 aylık getirisi...
HANGİ BANKA NE KADAR KAZANDIRIYOR?
HSBC
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 777.123 TL
Net Kazanç: 27.123 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 776.852 TL
Net Kazanç: 26.852 TL
TEB
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 776.581 TL
Net Kazanç: 26.581 TL
ING
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 776.581 TL
Net Kazanç: 26.581 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %48,25
Vade Sonu Tutar: 776.174 TL
Net Kazanç: 26.174 TL
Akbank
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 775.767 TL
Net Kazanç: 25.767 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 775.767 TL
Net Kazanç: 25.767 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 771.427 TL
Net Kazanç: 21.427 TL
EN YÜKSEK GETİRİYİ HANGİ BANKA SAĞLIYOR?
En yüksek faiz oranı yüzde 50 ile HSBC tarafından sunuluyor. 750 bin TL’sini bu orandan değerlendiren bir yatırımcı, 1 ayın sonunda 27.123 TL net kazanç elde ediyor. Onu yüzde 49,5 faizle QNB Finansbank ve yüzde 49 ile TEB ile ING takip ediyor.