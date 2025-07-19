Mevduat Faizinde Yarış Kızıştı: 750 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Asgari Ücreti Solladı

Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz ayı toplantısı öncesi gözlerini mevduat faizlerine çevirdi. 750 bin TL’lik nakit parası olanlar, hangi bankanın en yüksek faiz oranını sunduğunu ve bir ay sonunda ne kadar kazanç sağlayabileceklerini merak ediyor. Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitme ihtimali konuşulurken, birçok banka hala yüzde 50'ye varan oranlarla dikkat çekiyor. İşte banka banka güncel faiz oranları ve 750 bin TL için 1 aylık getirisi...