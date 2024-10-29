Mevduat Faizinde Oranlar Sil Baştan! 575 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçtu
Yüksek enflasyon dönemlerinde birçok vatandaş birikimlerini korumak ve değerlendirme amacıyla mevduat hesaplarına yöneldi. Bu süreçte bankaların, müşteri çekmek amacıyla cazip faiz oranları sunmasıyla rekabet kızıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son günlerde bazı bankaların sunduğu yüzde 50'ye varan faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Örneğin, yüzde 50 faiz oranıyla 1 milyon TL'lik bir mevduat hesabı açıldığında, yalnızca 32 gün içerisinde yaklaşık 40 bin TL’lik bir getiri sağlanabiliyor.
Merkez Bankası, politika faizini art arda 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, bu durum mevduat faiz oranlarının da güncellenmesine yol açtı. Peki 575 bin lira gibi bir nakit birikimin 32 günlük mevduat getirisi ne oldu?
Eğer bankalar tarafından sunulan faiz oranları benzer şekilde yüzde 50 seviyesinde olursa, 575 bin liralık bir mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık olarak 23.251,37 TL olacaktır. Böylece kişiler, mevduat hesapları aracılığıyla önemli bir kazanç elde etme fırsatı yakalayacak.
Bankalar arası rekabetin artmasıyla birlikte, mevduat faiz oranlarının nasıl şekilleneceği ve yatırımcıların hangi bankayı tercih edeceği merakla bekleniyor. Bu nedenle, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını takip etmek, bireylerin finansal kararları için büyük önem taşıyor. Peki 575 bin liranın 32 günlük mevduat getirisinde son durum ne oldu? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve getirileri...
BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı:%54
Net Getiri: 25.111,48 TL
Vade sonu tutar: 600.111,48 TL
TEB
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 24.181,42 TL
Vade sonu tutar: 599.181,42 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 24.181,42 TL
Vade sonu tutar: 599.181,42 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 23.716,39 TL
Vade sonu tutar: 598.716,39 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 23.251,37 TL
Vade sonu tutar: 598.251,37 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 23.251,37 TL
Vade sonu tutar: 598.251,37 TL
ODEA
Faiz Oranı: %48
Net Getiri: 22.321,31 TL
Vade sonu tutar: 597.321,31 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 21.391,26 TL
Vade sonu tutar: 596.391,26 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 21.391,26 TL
Vade sonu tutar: 596.391,26 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 20.926,23 TL
Vade sonu tutar: 595.926,23 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 20.926,23 TL
Vade sonu tutar: 595.926,23 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 19.531,15 TL
Vade Sonu Tutar: 594.531,15 TL