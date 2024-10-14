Mevduat Faizinde Oranlar Değişti: 750 Bin Liranın Aylık Getirisi Kazandırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının ardından bankalar faiz oranlarını peş peşe güncellemeye başladı. Nakit birikimi olan vatandaşlar, paralarını mevduat faizinde değerlendiriyor. Peki 750 bin liranın aylık getirisi ne oldu? İşte banka banka liste...

Kaynak: Haber Merkezi

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Mevduat Faizinde Oranlar Değişti: 750 Bin Liranın Aylık Getirisi Kazandırdı - Resim: 1

Ekim ayında mevduat faizlerindeki kazançlar devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz kararları sonrası yatırımcıların mevduat hesaplarına ilgisi artarken, bankalar müşterilerine farklı faiz oranları ve cazip kazanç fırsatları sunmaya devam ediyor.

750 bin TL'lik birikimin, bankalara göre 32 günlük faiz oranları ve aylık getirileri şu şekilde sıralandı:

Kaynak: Haber Merkezi

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