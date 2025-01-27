Mevduat Faizinde Makas Açıldı, Sadece 1 Banka Kaldı: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarında da değişikliğe gitti. Ancak bu hafta yüksek tutarlı mevduatlar için yüzde 50 faiz oranını yalnızca bir banka sunmaya devam ediyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

27 Ocak haftası itibarıyla 1 milyon TL için en yüksek faiz oranları şu şekilde sıralandı:

ING Banka: %50,00

Fibabanka: %49,50

Alternatif Bank: %49,00