Mevduat Faizinde Makas Açıldı, Sadece 1 Banka Kaldı: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu!
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz indirimiyle politika faizi yüzde 45 seviyesine çekildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarında da değişikliğe gitti. Ancak bu hafta yüksek tutarlı mevduatlar için yüzde 50 faiz oranını yalnızca bir banka sunmaya devam ediyor.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
27 Ocak haftası itibarıyla 1 milyon TL için en yüksek faiz oranları şu şekilde sıralandı:
ING Banka: %50,00
Fibabanka: %49,50
Alternatif Bank: %49,00
EN DÜŞÜK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Aynı tutar için en düşük faiz oranları ise şu şekilde belirlendi:
Halkbank: %40,00
İş Bankası: %41,00
Ziraat Bankası: %42,00
1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
En yüksek faiz oranı olan yüzde 50 ile yapılan hesaplamada, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi 39 bin 452 TL olarak gerçekleşiyor.
En düşük faiz oranı olan yüzde 40 için yapılan hesaplamada ise aynı tutarın getirisi 31 bin 562 TL seviyesinde kalıyor.