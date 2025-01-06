Mevduat Faizinde İbre Tersine Döndü: Bankalar Kolları Sıvadı, Aylar Sonra Bir İlk

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların faiz indirimlerine başladığını ve bu durumun devam edebileceğini belirtti. Soydan, "Bankalar faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle uzun vadeli mevduat faizlerini indirmeye başladı. Büyük özel bankalardan biri 6 ay vadeli mevduat faizini %39'a düşürdü, daha önce %45 ila %47 arası veriyordu. Daha da öncesinde %50 - %51 vardı" dedi.