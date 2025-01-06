Mevduat Faizinde İbre Tersine Döndü: Bankalar Kolları Sıvadı, Aylar Sonra Bir İlk
Bankalar aylar sonra ilk kez düğmeye bastı. Mevduat faizinde ibre tersine döndü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisiyle birlikte, bankalar da mevduat faizlerinde önemli değişikliklere gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine gideceği beklentisiyle birlikte, bankalar da mevduat faizlerinde önemli değişikliklere gitti. Uzun süredir yüzde 50'nin üzerinde seyreden mevduat faizleri, aylar sonra ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi.
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele için sıkı para politikasını sürdürse de, piyasalarda faiz indirimine yönelik beklentiler giderek güçleniyor. Bu beklenti, bankaların uzun vadeli mevduat faizlerini düşürmesine neden oldu. Özellikle büyük bankalar, 6 ay vadeli mevduat faizlerini yüzde 45-47 seviyelerinden yüzde 39'a kadar indirdi.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasındaki çözülme de bankaların mevduat faizlerini düşürmesinde etkili oldu. KKM'den kaynaklanan yükü azaltmak isteyen bankalar, müşterilere daha düşük faizli krediler sunmaya başladı. Bankalar, faiz indirimlerinin uzun süre devam edebileceğini öngörerek, özellikle 6 ay ve 12 ay gibi uzun vadeli mevduatlara daha düşük faiz oranları uyguluyor. Bu durum, vatandaşları kısa vadeli yatırımlara yönlendirebilir.
Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların faiz indirimlerine başladığını ve bu durumun devam edebileceğini belirtti. Soydan, "Bankalar faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle uzun vadeli mevduat faizlerini indirmeye başladı. Büyük özel bankalardan biri 6 ay vadeli mevduat faizini %39'a düşürdü, daha önce %45 ila %47 arası veriyordu. Daha da öncesinde %50 - %51 vardı" dedi.