Mevduat Faizi Yatırımı Yapanlar Dikkat! Fonlar Yasaklandı

Yağız Oral, son üç yılda TL mevduat faizlerinin yatırım fonlarına kıyasla daha düşük getiri sağladığını, ancak 2024 yılında iki yatırım aracının getirilerinin benzer seviyelere ulaştığını söyledi. 2021’de %18 olan mevduat getirisine karşılık yatırım fonları %41 getiri sağlarken, 2022’de bu oranlar sırasıyla %17 ve %80’lere ulaştı. 2023 yılında ise mevduat %28, yatırım fonları %57 getiri sağlamıştı. Oral, bu yıl ise her iki aracın getirilerinin %41-42 seviyelerinde olduğunu ifade etti. Mevduat faizlerindeki artışın yatırımcıları bu alana yönelttiğini de belirtti.

Mevduat faizleriyle yarışan yatırım fonları, piyasanın itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre, yılbaşından bu yana kıymetli madenler fonu %73.1, karma şemsiye fonu %57.4 ve para piyasası fonları %56 getiri sağladı. TKYD Başkanı Yağız Oral, yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 3.6 trilyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon tutarının 1 trilyon TL’yi aştığını, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarının ise 75.6 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.