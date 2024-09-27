Mevduat Faizi Yatırımı Yapanlar Dikkat! Fonlar Yasaklandı
Son yıllarda yatırım fonlarının sağladığı getirinin gerisinde kalan TL mevduat faizi, uygulanan sıkı para politikaları sonrası yeniden yatırım fonlarıyla başa baş hale geldi. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, 2021 yılında yatırım fonlarının ortalama getirisi %41 iken mevduat faizinin %18’de kaldığını belirtti. Bu yıl ise iki yatırım aracı getirilerinin %41-42 seviyelerinde eşit olduğunu vurguladı.
Kaynak: Hürriyet
Yağız Oral, son üç yılda TL mevduat faizlerinin yatırım fonlarına kıyasla daha düşük getiri sağladığını, ancak 2024 yılında iki yatırım aracının getirilerinin benzer seviyelere ulaştığını söyledi. 2021’de %18 olan mevduat getirisine karşılık yatırım fonları %41 getiri sağlarken, 2022’de bu oranlar sırasıyla %17 ve %80’lere ulaştı. 2023 yılında ise mevduat %28, yatırım fonları %57 getiri sağlamıştı. Oral, bu yıl ise her iki aracın getirilerinin %41-42 seviyelerinde olduğunu ifade etti. Mevduat faizlerindeki artışın yatırımcıları bu alana yönelttiğini de belirtti.
Mevduat faizleriyle yarışan yatırım fonları, piyasanın itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre, yılbaşından bu yana kıymetli madenler fonu %73.1, karma şemsiye fonu %57.4 ve para piyasası fonları %56 getiri sağladı. TKYD Başkanı Yağız Oral, yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 3.6 trilyon TL’ye ulaştığını açıkladı. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon tutarının 1 trilyon TL’yi aştığını, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarının ise 75.6 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.
Yağız Oral, 2024 yılının başından 23 Eylül 2024 tarihine kadar yatırım fonlarına 1.4 trilyon TL net giriş yaşandığını ve toplam fon büyüklüğünün 3.9 trilyon TL’ye ulaştığını ifade etti. Türkiye portföy yönetimi sektörünün yönettiği varlıkların 2024 Ağustos itibarıyla 5.6 trilyon TL’ye çıkarak GSYH’nin %16’sına yükseldiğini de sözlerine ekledi.
Altın fiyatları, dolardaki zayıflık ve faiz indirim beklentileriyle tarihi zirvesini yeniledi. Spot piyasada ons altın 2.670 dolarla rekor kırdı, ancak kâr satışları sonrası 2.657 dolara geriledi. Gram altın ise 2.930 TL ile zirveyi gördükten sonra 2.917 TL’den işlem gördü, çeyrek altın ise 4.767 TL’den satıldı.
ABD’de açıklanan tüketici güven endeksinin beklenmedik şekilde düşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentisini artırdı. Ağustos ayında 105.6 seviyesinden 98.7’ye gerileyen tüketici güveni, Ağustos 2021’den bu yana en büyük düşüş olarak kaydedildi. Düşük faiz oranları altının cazibesini artırırken, yüksek faizler yatırımcıyı altından uzaklaştırıyor. Bu nedenle Fed’in faiz kararını etkileyecek ekonomik veriler, altın piyasası üzerinde yakından takip ediliyor.