Mevduat Faizinde Yıllar Sonra Bir İlk! Böylesi Daha Önce Görülmedi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl, mevduat faizi, son 5 yılın 4'ünde yatırımcılarına kaybettirirken, 2024 yılı itibariyle yıllık bazda reel getiri sağladı. Külçe altın ise son 5 yılın 3 yılında kazanç sağlarken, 2 yıl boyunca yatırımcısına kaybettirdi.
Kaynak: AA
TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 2024'te mevduat faizi, külçe altın ve BIST 100 endeksi reel getiri sağladı. Külçe altın yatırımcısına yüzde 20,35, mevduat faizi yüzde 6,12 ve BIST 100 endeksi ise yüzde 0,15 reel getiri sağlarken, dolar, avro ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) kaybettirdi.
MEVDUAT FAİZİ İLK KEZ REEL GETİRİ SAĞLADI
Son 5 yılın verileri incelendiğinde, mevduat faizi 2024 yılıyla birlikte ilk kez reel getiri sağladı. Daha önce 2020'de yüzde 10,99, 2021'de yüzde 36,26, 2022'de ise yüzde 41,25 kayıp yaşayan mevduat faizi, 2023'te de yüzde 20,30 kaybettirmişti. Ancak 2024'te bu yatırım aracı, yatırımcılarına yüzde 6,12 oranında kazanç sağladı.
ALTIN 2 YIL KAYBETTİRDİ
Külçe altın ise, 2024 yılı itibariyle son 5 yılda 3 kez reel getiri sağlarken, 2021 ve 2022 yıllarında kayba yol açtı. Geçen yıl, külçe altın yatırımcısına yüzde 20,35 oranında kazanç sağladı.
BIST 100 endeksi, 2020, 2022 ve 2023 yıllarında reel getiri sağlarken, 2021 yılı ise kayba neden oldu. 2024 yılı itibariyle BIST 100 endeksi de yatırımcılarına kazanç getirdi.
DÖVİZDE KAYIPLAR DEVAM EDİYOR
Dolar, sadece 2020 ve 2023 yıllarında yatırımcısına kazanç sağlarken, 2024 ile birlikte 2021 ve 2022'de reel getiri sunmadı. Avro ise 2020 ve 2023'te kazanç sağlarken, 2021, 2022 ve 2024 yıllarında kayba yol açtı. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise son 5 yılda hiç kazanç getirmedi.