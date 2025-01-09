Mevduat Faizinde Yıllar Sonra Bir İlk! Böylesi Daha Önce Görülmedi

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Dolar, sadece 2020 ve 2023 yıllarında yatırımcısına kazanç sağlarken, 2024 ile birlikte 2021 ve 2022'de reel getiri sunmadı. Avro ise 2020 ve 2023'te kazanç sağlarken, 2021, 2022 ve 2024 yıllarında kayba yol açtı. Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise son 5 yılda hiç kazanç getirmedi.