Mevduat Faizi Alev Aldı: 230 Bin Liranın Getirisi Bakın Ne Kadar Oldu

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ

Ekonomi analistleri, mevcut faiz artışlarının kısa vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyeceğini, aksine tasarruf alışkanlıklarını güçlendirerek uzun vadede sürdürülebilir büyümeye zemin hazırlayacağını belirtiyor.

FAİZ ORANLARININ GETİRİLERİ BELLİ OLDU

Banka hesabında 230 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 51 faiz oranıyla 1 aylık vadede 239.672,57 TL lira elde ediyor ve bir ay sonunda 9.672,57 TL lira kazanç sağlıyor. 1 milyon lira mevduatı olan bir kişi ise yüzde 53 faiz oranıyla 1 aylık vadede 1 milyon 42 bin 987 lira kazanıyor, yani bir aylık dönemde 42 bin 981 lira elde ediyor.