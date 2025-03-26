Mevduat Faiz Oranlarında Son Durum Belli Oldu! Büyük Yükseliş Sonrası En Yüksek Faiz Veren Bankalar Açıklandı
Merkez Bankası’nın gecelik faiz oranında yaptığı artış ve geçtiğimiz hafta yaşanan kur dalgalanmaları, mevduat faizlerine yönelik ilgiyi artırdı. Türk Lirası'na olan güveni pekiştirmek amacıyla bankalar mevduat faizlerini yükseltirken, yatırımcılar en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları merak ediyor. Peki, mevduat faizlerinde son durum ne? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların ardından piyasalarda dalgalanma yaşanmış, döviz ve altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü. Dolar ve euro yüzde 12'nin üzerinde değer kazanarak rekor seviyelere ulaşırken, gram altın da 4.068 liraya kadar yükselmişti. Ancak alınan önlemler sonrasında kurdaki yükseliş büyük ölçüde kontrol altına alındı ve dolar ile euronun değer artışı yüzde 4 seviyelerine kadar geriledi.
Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul çeşitli tedbirler açıkladı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların genel müdürleriyle bir araya gelerek piyasaları dengelemek adına görüşmeler gerçekleştirdi.
MERKEZ BANKASI’NDAN MÜDAHALE: MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ
Merkez Bankası, TL'yi desteklemek amacıyla gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, haftalık repo faiz oranını yüzde 42,5 seviyesinde sabit tuttu. Bu adımın ardından bankalar da Türk Lirası'na olan güveni artırmak ve döviz talebini azaltmak adına mevduat faizlerinde artışa gitti.
Özellikle TL mevduata yüksek faiz sunan bankalar, yatırımcılar için cazip fırsatlar oluşturdu. Bankalar, daha önce ortalama yüzde 39 seviyesinde olan mevduat faizlerini yüzde 48’e kadar yükseltti.
HANGİ BANKA NE KADAR MEVDUAT FAİZİ VERİYOR?
32 günlük vadeli mevduatta bankaların sunduğu faiz oranları şu şekilde:
Şekerbank: %19
Türkiye İş Bankası: %35
Ziraat Bankası: %37
Halkbank: %37
ICBC Bank: %38
TEB: %40
Yapı Kredi: %44
Garanti BBVA: %44,5
Akbank: %46
Denizbank: %46
Vakıfbank: %46
Enpara: %46
Alternatifbank: %47
Odeabank: %47
ING: %47
Anadolubank: %48
Fibabanka: %48
Burganbank: %48,5