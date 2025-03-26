Mevduat Faiz Oranlarında Son Durum Belli Oldu! Büyük Yükseliş Sonrası En Yüksek Faiz Veren Bankalar Açıklandı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların ardından piyasalarda dalgalanma yaşanmış, döviz ve altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü. Dolar ve euro yüzde 12'nin üzerinde değer kazanarak rekor seviyelere ulaşırken, gram altın da 4.068 liraya kadar yükselmişti. Ancak alınan önlemler sonrasında kurdaki yükseliş büyük ölçüde kontrol altına alındı ve dolar ile euronun değer artışı yüzde 4 seviyelerine kadar geriledi.

Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul çeşitli tedbirler açıkladı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların genel müdürleriyle bir araya gelerek piyasaları dengelemek adına görüşmeler gerçekleştirdi.