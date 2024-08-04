Metropollerde Konut Krizi Kapıda! Talep Arttı, Kira Fiyatlarında Artış Yaşanacak

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde kiralık konut arayışı arttı. 500 bin civarında bir kiralık konut talebi olacağını aktaran sektör temsilcileri, bunun kira fiyatlarına zam olarak yansıyacağını tahmin ediyor.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçek'in haberine göre; kiralık konutlarda en fazla aranan niteliğin öğrencilerin de ev arayışında olmasına bağlı olarak 1+1 ve 2+1 olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri “Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt için şehir değiştirecek olan öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar, düğünler kiralık tarafında bir talep dalgası oluşturuyor" dedi.

KİRA FİYATLARI YÜZDE 3O ARTACAK

Kiralık piyasasında hareketli bir döneme girileceğini ifade eden uzmanlar "Ne yazık ki kiralıkların artacağı, kiralık bulmanın da zorlu olduğu bir döneme giriliyor. Bu dönemde satılık konut fiyatları daha stabil olabilir. Ancak kiralar yukarı doğru gider, mevcut kiraların üzerine. Talep dalgasının kiraları ortalama yüzde 30 artırabilir” ifadelerini kullandı. .

KONUT ÜRETİMİ ARTIRILMALI

Konut sektörü temsilcileri artan nüfus ve yeni talep dalgası ile büyükşehirlerde kiralık konut sıkıntısı yaşandığını ifade ederek “İnsanlar yüksek kiradan çok, kiralık ev bulamamaktan şikâyet ediyor. Bu sebeple konut üretiminin mutlaka artması gerekiyor. Ancak girdi maliyetlerinin bu denli yüksek olduğu bir ortamda proje üretebilmek oldukça zor” açıklamasında bulundu.