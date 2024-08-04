Metropollerde Konut Krizi Kapıda! Talep Arttı, Kira Fiyatlarında Artış Yaşanacak

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamalarının gerçekleşmesi ve düğün sezonu nedeniyle kiralık konutlara talep arttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, kiralık konut fiyatlarında artış yaşanacağını vurguladı.

Son Güncelleme:
Metropollerde Konut Krizi Kapıda! Talep Arttı, Kira Fiyatlarında Artış Yaşanacak

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde kiralık konut arayışı arttı. 500 bin civarında bir kiralık konut talebi olacağını aktaran sektör temsilcileri, bunun kira fiyatlarına zam olarak yansıyacağını tahmin ediyor.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçek'in haberine göre; kiralık konutlarda en fazla aranan niteliğin öğrencilerin de ev arayışında olmasına bağlı olarak 1+1 ve 2+1 olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri “Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt için şehir değiştirecek olan öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar, düğünler kiralık tarafında bir talep dalgası oluşturuyor" dedi.

KİRA FİYATLARI YÜZDE 3O ARTACAK

Kiralık piyasasında hareketli bir döneme girileceğini ifade eden uzmanlar "Ne yazık ki kiralıkların artacağı, kiralık bulmanın da zorlu olduğu bir döneme giriliyor. Bu dönemde satılık konut fiyatları daha stabil olabilir. Ancak kiralar yukarı doğru gider, mevcut kiraların üzerine. Talep dalgasının kiraları ortalama yüzde 30 artırabilir” ifadelerini kullandı. .

KONUT ÜRETİMİ ARTIRILMALI

Konut sektörü temsilcileri artan nüfus ve yeni talep dalgası ile büyükşehirlerde kiralık konut sıkıntısı yaşandığını ifade ederek “İnsanlar yüksek kiradan çok, kiralık ev bulamamaktan şikâyet ediyor. Bu sebeple konut üretiminin mutlaka artması gerekiyor. Ancak girdi maliyetlerinin bu denli yüksek olduğu bir ortamda proje üretebilmek oldukça zor” açıklamasında bulundu.

Etiketler
Kira, kiracı Zam
Son Güncelleme:
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
Ev Taşıyacaklar Yandı! Nakliye Fiyatlarında Astronomik Artış Ev Taşıyacaklar Yandı! Nakliye Fiyatlarında Astronomik Artış
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
Oğuz Demir'den Dikkat Çeken Hesap! Doğal Gaz Zammı Gerçekten Yüzde 38 Mi? Doğal Gaz Zammı Gerçekten Yüzde 38 Mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler Toroğlu'ndan Galatasaraylıları Çok Kızdıracak Sözler!
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!