Meta’dan Beklenmedik Karar! WhatsApp, Instagram, Facebook’u Etkileyecek mi?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, çalışanlarına yönelik performans yönetiminde çıtayı yükseltme kararı aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg şirket çalışanlarına gönderdiği bir notta, ekiplerde en iyi performansı gösteren kişilerin yer almasını hedeflediklerini belirtti.Zuckerberg, boşalan pozisyonların 2025 yılında yeniden doldurulacağını açıkladı.

Zuckerberg, performans değerlendirmelerinde daha katı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade ederek, düşük performans gösteren çalışanların işten çıkarılacağını bildirdi. Ancak, gelecekte daha iyi bir performans sergilenmesi konusunda iyimser olduklarında bu tür işten çıkarmaların sınırlı kalacağını da ekledi.