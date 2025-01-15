Meta’dan Beklenmedik Karar! WhatsApp, Instagram, Facebook’u Etkileyecek mi?
Meta, çalışanlarının performansa dayalı olarak değerlendirdiği sürecin ardından, personel sayısında %5 oranında azalmaya gideceğini duyurdu.
Kaynak: AA
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, çalışanlarına yönelik performans yönetiminde çıtayı yükseltme kararı aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg şirket çalışanlarına gönderdiği bir notta, ekiplerde en iyi performansı gösteren kişilerin yer almasını hedeflediklerini belirtti.Zuckerberg, boşalan pozisyonların 2025 yılında yeniden doldurulacağını açıkladı.
Zuckerberg, performans değerlendirmelerinde daha katı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade ederek, düşük performans gösteren çalışanların işten çıkarılacağını bildirdi. Ancak, gelecekte daha iyi bir performans sergilenmesi konusunda iyimser olduklarında bu tür işten çıkarmaların sınırlı kalacağını da ekledi.
2025'TE YENİ ALIMLAR PLANLANIYOR
Zuckerberg, işten çıkarılacak personelin pozisyonlarının tamamen kaldırılmadığını, bu pozisyonların 2025 yılında yeniden doldurulacağını ifade etti. Şirket, işine son verilen çalışanlara "cömert" kıdem tazminatları sağlayacağını da duyurdu.
ETKİLENEN ÇALIŞANLARA BİLDİRİMLER BAŞLIYOR
İşten çıkarmalarla ilgili bildirimlerin ABD'deki çalışanlar için 10 Şubat'ta yapılacağı açıklandı. ABD dışında görev yapan çalışanların ise daha sonraki bir tarihte bilgilendirileceği kaydedildi.
WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM’I ETKİLEYECEK Mİ?
Meta, performansa dayalı bu işten çıkarma sürecini, ekiplerde kaliteyi artırma ve şirketin uzun vadeli hedeflerini destekleme amacıyla gerçekleştirdiğini belirtiyor. Zuckerberg, bu sürecin, yoğun bir yıl geçirecek şirket için önemli bir adım olduğunu vurguladı.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, işten çıkarma kararlarından Meta çalışanlarının yaklaşık %5'inin etkilenmesi bekleniyor. Şirketin 2025 yılına yönelik yeniden büyüme planları ise merakla bekleniyor.