Mert Başaran'dan Vatandaşı Zengin Edecek Yatırım Tavsiyesi: Yüzde 100 Kazandırır
Yatırım uzmanı Mert Başaran yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulunarak, bu yatırıma yönelenin yüzde 100 kazanacağını söyledi. başaran ayrıca “rich mindset” (zengin düşünce yapısı) kavramını açıkladı.
Sosyal medya üzerinden takipçilerine ilginç bir soru yönelten Başaran, "Hangisi rich mindset: Mercedes'e binen mi, yoksa o Mercedes'i satıp yatırım yapan mı?" diye sordu. Bu sorunun yanıtını ise yatırım alanında yapılan tercihlerde aradı. Başaran, sosyal medya hesabında bir takipçisinin, Mercedes'ini satarak konut alıp değer kazandıracağı yönündeki mesajını paylaştı ve konut yatırımının uzun vadede kazanç sağlayacağını belirtti.
KONUT BULMA ZORLAŞACAK
Başaran, "Eski sitelerdeki arsa ve büyük evler her zaman değerlidir. Okullarda bu konuda yeterli bilgi verilmez" diyerek takipçilerine mülk yatırımlarına yönelmelerini önerdi. Geçtiğimiz günlerde de konut piyasalarına dair yaptığı açıklamalarda, konut almanın tam zamanı olduğunu ve maliyetlerin artması nedeniyle gelecekte uygun fiyatlı konut bulmanın zorlaşacağını vurgulamıştı.
Programda, zenginlerle fakirler arasındaki düşünce farklarını da açıklayan Başaran, "Zenginler genellikle parasını göstermek istemez. Gösteriş yapmazlar. Fakir kafa yapısına sahip kişiler ise maddi varlıklarını sergilemekten çekinmezler. Bu, zengin ile fakir arasındaki en büyük kafa yapısı farkıdır" ifadelerini kullandı.
YÜZDE YÜZ KAZANIRSINIZ
Öte yandan yatırım tavsiyesi veren Başaran, "Borsaya girin demiyorum ama 3 -4 ay önce girdiyseniz, iyi firmalardan oluşan sepetiniz varsa %50 düştü diye satacağınıza ufak ufak alırsanız tekrar tarihi zirveye geldiğinde %100 kazanmış olursunuz" dedi.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.