Mert Başaran Uyardı: Bu Yatırımı Yapmayın Her Şeyinizi Kaybedersiniz

Başaran şunları söyledi:

Bana bu konuda danışanlara 'sakın yapmayın' diyorum. Kısa vadede, örneğin 10 milyon liralık bir evi satıp bu parayı bankaya yatırdığınızda %4 faizle yıllık 400 bin TL kazanırsınız. İlk yıl kazanç tatmin edici olabilir, ikinci yıl da fena olmaz. Ancak üçüncü yıl geldiğinde, ‘Mert abi, bu 400 bin lira eridi’ demeye başlayabilirsiniz. 10 milyon liralık paranızdan gelen 400 bin lira zamanla önemsiz hale gelirken, o evin değeri 500 milyon olabilir. Kısacası, evinizi satıp faize yatırırsanız, ilk yıl keyfini yaşarsınız ama 5 yıl içinde geri dönemezsiniz; 10 yıl sonra ise zor durumda kalabilirsiniz.





