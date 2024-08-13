Mert Başaran Uyardı: Bu Yatırımı Yapmayın Her Şeyinizi Kaybedersiniz
Mert Başaran, evini satıp mevduat faizine yatırım yapmayı planlayanlara kritik bir uyarıda bulundu. Başaran, "Bana bu konuda danışanlara 'sakın yapmayın' diyorum. Kısa vadede kazanırsınız ancak uzun vadede büyük kaybedersiniz" dedi.
Yatırımcıların mevcut ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak çeşitli yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Başaran, mevduat faizinin çekici bir seçenek gibi görünebileceğini, ancak bu tür kararların dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, faiz oranlarının değişkenliği ve enflasyonun etkileri göz önüne alındığında, ev satışından elde edilen gelirle yapılan bu tür yatırımların potansiyel riskleri ve getirileri dikkatle analiz edilmelidir.
"SAKIN YAPMAYIN"
Son dönemde mevduat faizlerinin %50'ye kadar yükselmesi, yatırımcılar için oldukça çekici hale geldi. Ev veya araba satıp bu yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyenlerin sayısı artarken, ünlü ekonomist Mert Başaran, bu konuda kritik bir uyarıda bulundu. Başaran, evini mevduat faizi için satanlara "bunu yapmayın" diyerek, böyle bir kararın potansiyel risklerine dikkat çekti.
"10 YILDA SOKAKTA KALIRSINIZ"
Başaran, evini satıp mevduat faiziyle kazanç sağlamayı planlayanların büyük bir hata yaptığını vurguladı.
Başaran şunları söyledi:
Bana bu konuda danışanlara 'sakın yapmayın' diyorum. Kısa vadede, örneğin 10 milyon liralık bir evi satıp bu parayı bankaya yatırdığınızda %4 faizle yıllık 400 bin TL kazanırsınız. İlk yıl kazanç tatmin edici olabilir, ikinci yıl da fena olmaz. Ancak üçüncü yıl geldiğinde, ‘Mert abi, bu 400 bin lira eridi’ demeye başlayabilirsiniz. 10 milyon liralık paranızdan gelen 400 bin lira zamanla önemsiz hale gelirken, o evin değeri 500 milyon olabilir. Kısacası, evinizi satıp faize yatırırsanız, ilk yıl keyfini yaşarsınız ama 5 yıl içinde geri dönemezsiniz; 10 yıl sonra ise zor durumda kalabilirsiniz.
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