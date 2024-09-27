Mert Başaran: Sakın Satmayın Rekor Kazandıracak
Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren uyarı ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan geldi. Başaran, en çok kazandıran yöntemi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırım uzmanı Mert Başaran, milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle konut piyasasına dair uyarılarda bulunan Başaran, gayrimenkul alım-satımı planlayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Başaran, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesiyle konut kredisi faizlerinde değişiklikler yaşandığını belirterek, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Konut fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çeken Başaran, Eylül ayından itibaren satışların düştüğünü ve "Sokaklarda evler bedava verilecek" sözleriyle çarpıcı bir değerlendirme yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 azalarak 739 bin 190 adete geriledi. Eylül ayında ise bir önceki yıla göre %7,6 artışla 147 bin 143 konut satışı gerçekleşti.
İkinci el konut satışları ise Eylül ayında %8,2 artış göstererek 103 bin seviyesine yükseldi. Ancak ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalarak 29 bin 759’a düştü.
Konut piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Mert Başaran, fiyatların enflasyonun altında kalması nedeniyle ilerleyen dönemde ciddi bir artış yaşanacağını öngördü. Ancak, 2020’den bu yana şişen piyasanın patlama noktasına geldiğini vurgulayan Başaran, yatırımcılara acele etmeme çağrısında bulundu.
Başaran, “Emlak işi yapan biri olarak söylüyorum; siz satmayın, biz kazanmayalım! Konut piyasasında büyük bir değişim olacak, sabırlı olun” dedi. Ayrıca, faize para yatıranları da uyaran Başaran, faiz getirilerinin yanıltıcı olduğunu belirterek, "Faizle gelen para eriyor, asıl kazancı kaçırmayın" ifadesini kullandı.