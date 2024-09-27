Mert Başaran: Sakın Satmayın Rekor Kazandıracak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 azalarak 739 bin 190 adete geriledi. Eylül ayında ise bir önceki yıla göre %7,6 artışla 147 bin 143 konut satışı gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise Eylül ayında %8,2 artış göstererek 103 bin seviyesine yükseldi. Ancak ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalarak 29 bin 759’a düştü.