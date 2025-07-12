Mert Başaran En Yaygın Yatırım Hatasını Açıkladı: Zararı Büyük
Yatırım danışmanı Mert Başaran, arsa ve tarla yatırımı yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulunarak, yatırım sürecinde sık yapılan hatalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Başaran, özellikle uzun vadeli düşünmenin ve lokasyon analizinin yatırımda kritik rol oynadığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mert Başaran, kira getirisi düşük olsa bile lokasyonu güçlü bölgelerin zamanla ciddi kazançlar sağlayabileceğini belirtti. “Kentsel dönüşüm potansiyeli taşıyan yerler, yatırımcısına uzun vadede değer katabilir. Fiyat ucuz, bölge gelişime açıksa o yatırımdan korkmamak gerekir” dedi.
"100 LİRAYA DEĞEN ARSA 50 LİRAYA DÜŞMÜŞSE ALIN"
Başaran, piyasa değerinin altında satılan arsaların krediyle bile olsa değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “100 liralık bir arsayı 50 liraya alma fırsatınız varsa, bu fırsatı değerlendirin. Lokasyon kötüyse fiyatın düşük olması bir anlam ifade etmez. Hem fiyat hem konum birlikte düşünülmeli” değerlendirmesini yaptı.
TARLA, UZUN VADELİ YATIRIMIN GİZLİ KAHRAMANI
Tarla yatırımı konusuna da değinen Başaran, büyük yatırımcıların çoğunlukla tarla alımını tercih ettiğini belirtti. Tarım arazilerinin zaman içinde imar kazanarak arsaya dönüşmesinin, ciddi bir değer artışı sağladığını vurguladı. “Tarla yatırımcısı sabırlı olandır. Bugün alınan tarla, ileride büyük kazanç sağlar. Arsa kullanıma, tarla ise geleceğe yatırım yapmaktır” ifadelerini kullandı.
EMSALE BAKMAK ARTIK DAHA ERİŞİLEBİLİR
Başaran, yatırımcıların karar vermeden önce internet üzerinden bölgesel fiyat analizleri yapabileceğini belirtti. “Sahibinden.com gibi platformlar, çevredeki emsal parsellerin fiyatlarını öğrenmek için oldukça kullanışlı. Yatırım yapmadan önce araştırma şart” dedi.
ALTINLA SERVET MÜMKÜN AMA SABIR GEREKİYOR
Altın yatırımı konusunda da konuşan Başaran, küçük birikimlerin uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Başaran, “Sigaraya harcanan para düzenli olarak altına yatırılırsa, yıllar içinde büyük birikim elde edilebilir. 40 yıl boyunca bu şekilde birikim yapan biri 650 bin dolara ulaşabilir” şeklinde konuştu.
YAYGIN YATIRIMCI HATASI
Yatırımda en sık yapılan hatalardan birinin, herkesin konuştuğu dönemde alım yapmaya çalışmak olduğunu belirten Başaran, “Gerçek yatırımcı sessizlikte alır, kalabalıkta satmaz. Bu psikolojiye yenilen yatırımcı sürekli zarar eder. Acele etmek yerine fırsatları sessizlikte aramak gerekir” diyerek uyarıda bulundu.