Mert Başaran En Yaygın Yatırım Hatasını Açıkladı: Zararı Büyük

"100 LİRAYA DEĞEN ARSA 50 LİRAYA DÜŞMÜŞSE ALIN"

Başaran, piyasa değerinin altında satılan arsaların krediyle bile olsa değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “100 liralık bir arsayı 50 liraya alma fırsatınız varsa, bu fırsatı değerlendirin. Lokasyon kötüyse fiyatın düşük olması bir anlam ifade etmez. Hem fiyat hem konum birlikte düşünülmeli” değerlendirmesini yaptı.