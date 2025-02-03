Mersin'de Hobi Olarak Başladı, Geçim Kaynağı Oldu

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Tarlada nergis yetiştiriciliği ile uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini bilemediğini anlatan Avcı, "Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şuanda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık. Bu sene söküp daha fazla tarlaya taşıyıp nergis üretimini artırmayı düşünüyoruz. Bakımı aşırı zor değil kolay. Bakım çok zor değil, bu istemiyor" dedi.