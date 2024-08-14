Mersin'de Hasadı Başladı Kilosu 85 Liradan Satılıyor: Siparişlere Yetişemiyorlar

Mersin'in Mut ilçesinde bu yılki incir hasadı, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Bol ve kaliteli ürün elde eden çiftçiler, hasadın bereketinden memnun. İncirler, hem taze tüketim için sofralara sunuluyor hem de kurutularak farklı bölgelere sevk ediliyor. Yüksek fiyatlarla alıcı bulan incir, üreticilere önemli bir gelir sağlıyor.

Bu yıl Mut ilçesinde incir üretiminden 4 bin 200 ton rekolte bekleniyor. Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, incirlerin hem kalitesinden hem de veriminden memnun olduklarını belirterek, "Ürünlerimizin kilogramı 85 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyoruz." dedi.

Üretici Tuğba Çabuk ise incirin getirdiği kazançtan memnun olduklarını ifade ederek, "Mersin halinden ülkeye dağıtım yapılıyor. Kurutmalık incirlerimizi güneşte bekleterek hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye, incir ihracatında dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. Mersin ve Bursa gibi kaliteli incir üretimi yapılan iller ön planda olsa da, dünyanın en büyük kuru incir üretim merkezi olarak Aydın kabul ediliyor. Bu yılki sıcaklıklar kuru incirde rekolteyi olumsuz etkiledi, ancak kalitenin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

Kaynak: AA